Advertisements

رابطة الدورى الإنجليزي توافق على استئناف البريمير ليج

السبت 02/مايو/2020 - 08:31 ص
الدوري الانجليزي
الدوري الانجليزي
علي ماهر حلمى
قررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " عودة البطولة بعد أن تم إيقافها لأجل غير مسمى بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد في العالم.

ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي أبرز ما جاء في الاجتماع:

قررت الرابطة الإنجليزية عودة التدريبات الجماعية يوم 18 مايو مع عودة المباريات بداية من يوم 8 يونيو و اقتراح فكرة إقامة المباريات على ملاعب محايدة وتم طرح ملعب ويمبلي الشهير كأحد الخيارات.

مع اقتراحات بأن يرتدي اللاعبون أقنعة للوجه ويلعبون بكرات معقمة أثناء التدريبات ومنع البصق تمامًا أثناء التدريبات أو المباريات وتم عرض الكثير من الإرشادات الطبية من قِبل ممثلي الحكومة بالاجتماع مع إقامة اللاعبين في معسكرات مغلقة بفنادق مجهزة طوال الفترة المتبقية من عمر الموسم.

وتم عرض هذه المقترحات على مندوبي الأندية وسيتم دراستها والتصويت عليها الأسبوع المقبل ليتم الوقوف نهائيًا على مواعيد نهائية لاستئناف النشاط الكروي مرة أخرى.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رياضة رابطة الدوري الانجليزي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

3 صفقات على رادار الأهلي هذا الصيف.. تعرف على التفاصيل

منذ 38 دقيقة

بعد فيلمه الإسرائيلي.. عمرو واكد يشارك في عمل مع مايا خليفة!

منذ حوالي 10 ساعة

5 لاعبين مرشحون للرحيل عن الأهلي في الصيف القادم

منذ ساعة

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة حول علاج مصابي كورونا

منذ يوم

عاجل.. القوات المسلحة تثأر لشهداء كمين بئر العبد

منذ حوالي 19 ساعة

صفقة مفاجئة .. الزمالك يحاول استعادة لاعبه السابق

منذ حوالي 8 ساعات

تصريحات عاجلة لمنظمة الصحة العالمية بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

مايا دياب تفضح المستور وتؤكد معرفتها بمقلب "رامز مجنون رسمي" قبل التصوير

منذ 42 دقيقة

عــاجل.. حبس متهم انتحل صفة النائب العام

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد.. وزيرة الصحة تكشف عن مفاجأة سارة بشأن دواء "ريمديسيفير"

منذ أقل من ساعتين

كان في سيناء وأنا معرفش.. تصريحات مبكية لوالدة الشهيد عبدالحميد إمام "فيديو"

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. بدء وضع كباش الأقصر بميدان التحرير (صور)

منذ حوالي 9 ساعات

كلوب يفاجئ محمد صلاح بتصريحات قوية

منذ أقل من ساعة

وزيرة الصحة تفجر مفاجأة: توقعنا زيادة الإصابات.. و"جوجل" كشف التحركات

منذ حوالي 8 ساعات

هيديرسفيلد يفاجئ الأهلي بسعر رمضان صبحي الجديد

منذ حوالي 13 ساعة

الصحة: تسجيل 358 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و14 وفاة

منذ حوالي 16 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:33 ص

شاهد.. وزيرة الصحة تكشف عن مفاجأة سارة بشأن دواء "ريمديسيفير"

عاجل.. بدء وضع كباش الأقصر بميدان التحرير (صور)

12:31 ص

الصحة: تسجيل 358 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و14 وفاة

05:51 م

تصريحات عاجلة لمنظمة الصحة العالمية بشأن لقاح كورونا

06:12 م

عــاجل.. حبس متهم انتحل صفة النائب العام

02:26 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة