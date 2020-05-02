Advertisements

تطورات عودة الدوري الإسباني

السبت 02/مايو/2020 - 08:51 ص
الدوري الاسباني
الدوري الاسباني
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن كرة القدم الإسبانية في انتظار التصريح من اللجنة العلمية في الحكومة الإسبانية للاعبين المحترفين.

وأكدت صحيفة آس الإسبانية أنه في حال السماح للدوري الإسباني بالعودة مرة أخرى فإنه سيكون يوم 4 أو 11 مايو هو يوم العودة إلى التدريبات بشكل منفرد وفقا لبروتوكول رابطة الدوري.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه منذ بداية التدريبات بشكل منفرد سيستغرق 5 أسابيع من أجل العودة إلى استئناف الدوري وستكون الفترة المحددة لعودة الدوري بين يومي 6 و7 يونيو المقبل إلى 27 و28 من الشهر نفسه.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأنه في حال بدء الدوريات المحلية يوم 28 يونيو المقبل كموعد نهائي فإنه ستكون هناك إمكانية لإنهاء الدوريات المحلية والبطولات الأوروبية معا لكن غير ذلك سيكون بإمكان الدوريات المحلية فقط أن تنتهي وفي حال خوض نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 29 أغسطس فإن بداية الدوري الإسباني في الموسم المقبل ستكون في يوم 12 سبتمبر المقبل.

أخبار تهمك

مايا دياب تفضح المستور وتؤكد معرفتها بمقلب "رامز مجنون رسمي" قبل التصوير

منذ ساعة الا ربع

صفقة مفاجئة .. الزمالك يحاول استعادة لاعبه السابق

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. بدء وضع كباش الأقصر بميدان التحرير (صور)

منذ حوالي 9 ساعات

كان في سيناء وأنا معرفش.. تصريحات مبكية لوالدة الشهيد عبدالحميد إمام "فيديو"

منذ حوالي 21 ساعة

3 صفقات على رادار الأهلي هذا الصيف.. تعرف على التفاصيل

منذ 42 دقيقة

الصحة: تسجيل 358 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و14 وفاة

منذ حوالي 16 ساعة

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة حول علاج مصابي كورونا

منذ يوم

عــاجل.. حبس متهم انتحل صفة النائب العام

منذ حوالي 7 ساعات

5 لاعبين مرشحون للرحيل عن الأهلي في الصيف القادم

منذ ساعة و 6 دقيقة

وزيرة الصحة تفجر مفاجأة: توقعنا زيادة الإصابات.. و"جوجل" كشف التحركات

منذ حوالي 8 ساعات

تصريحات عاجلة لمنظمة الصحة العالمية بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

كلوب يفاجئ محمد صلاح بتصريحات قوية

منذ أقل من ساعة

شاهد.. وزيرة الصحة تكشف عن مفاجأة سارة بشأن دواء "ريمديسيفير"

منذ ساعتين

عاجل.. القوات المسلحة تثأر لشهداء كمين بئر العبد

منذ حوالي 19 ساعة

هيديرسفيلد يفاجئ الأهلي بسعر رمضان صبحي الجديد

منذ حوالي 13 ساعة

بعد فيلمه الإسرائيلي.. عمرو واكد يشارك في عمل مع مايا خليفة!

منذ حوالي 10 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:33 ص

شاهد.. وزيرة الصحة تكشف عن مفاجأة سارة بشأن دواء "ريمديسيفير"

عاجل.. بدء وضع كباش الأقصر بميدان التحرير (صور)

12:31 ص

الصحة: تسجيل 358 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و14 وفاة

05:51 م

تصريحات عاجلة لمنظمة الصحة العالمية بشأن لقاح كورونا

06:12 م

عــاجل.. حبس متهم انتحل صفة النائب العام

02:26 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة