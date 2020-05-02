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التأجيل مصير آخر أفلام فارس الرومانسية الراحل ببوليوود

السبت 02/مايو/2020 - 09:02 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

رحل عن عالمنا مطلع الأسبوع الماضي النجم الهندي القدير ريتشي كابور عن عمر يناهز الـ 69 عام، تاركا إرث خالد من الاعمال السينمائية المميزة.

وحسبما ذكر موقع "إنديا توداي"، فإن لريتشي عمل سينمائي لم يكتمل، كان يعمل على تصويره قبل وفاته بعنوان Sharmaji Namkeen.

وقال المقوع أن الفيلم كان من بطولة "جوهي شاوالا"، و"جوفي بانيتال"، ومن إخراج المخرج "هايتش بهاتيا"، ومن إنتاج شركة فرحان أختار.

وقال الموقع أنه بعد وفاة ريتشي ستضطر شركة الإنتاج لإعادة تصوير العديد من مشاهد الفيلم بعد اقتطاع عدد كبير من مشاهد ريتشي لتتناسب مع السيناريو المعدل.

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