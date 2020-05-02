للمرة الأولى..مهرجاني "صن دانس" و"كان السينمائي" يتحيان أفلامهم للمشاهدة على يوتيوب



وحسبماذ كر موقع "هاي سنوبتي"، فإن المهرجانين سيوفران الأفلام المشاركة بهما في السابق، والتي كانت مرشحة للمشاركة في الدورة القادمة التي ألغيت منهما، للعرض عبر قنواتهم الرسمية على موقع يوتيوب.



واوضح الموقع أن هذا القرار من لجان تنظيم المهرجانين، يرغبان في تقديم التفريه والفن الراقي للمهتمين بالسينما حول العالم، مع تشجيعهم على البقاء بالمنزل.



وكانت قد ألغيت الدورات القادم لكل من مهرجان صن دانس ومهرجان كان السينمائي الدولي بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.



تقديرا لظروف العزل الذاتي المفروضة بجميع دول العالم، وقرارات إلغاء كافة المحافل الدولية ومنها المهرجانات السينمائية، أقدمت الإدارة المنظمة لكل من مهرجان صن دانس ومهرجان كان السينمائي على حل يعد الاول من نوعه في تاريخهما.