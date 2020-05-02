Advertisements

للمرة الأولى..مهرجاني "صن دانس" و"كان السينمائي" يتحيان أفلامهم للمشاهدة على يوتيوب

السبت 02/مايو/2020 - 09:04 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد


تقديرا لظروف العزل الذاتي المفروضة بجميع دول العالم، وقرارات إلغاء كافة المحافل الدولية ومنها المهرجانات السينمائية، أقدمت الإدارة المنظمة لكل من مهرجان صن دانس ومهرجان كان السينمائي على حل يعد الاول من نوعه في تاريخهما.

وحسبماذ كر موقع "هاي سنوبتي"، فإن المهرجانين سيوفران الأفلام المشاركة بهما في السابق، والتي كانت مرشحة للمشاركة في الدورة القادمة التي ألغيت منهما، للعرض عبر قنواتهم الرسمية على موقع يوتيوب.

واوضح الموقع أن هذا القرار من لجان تنظيم المهرجانين، يرغبان في تقديم التفريه والفن الراقي للمهتمين بالسينما حول العالم، مع تشجيعهم على البقاء بالمنزل.

وكانت قد ألغيت الدورات القادم لكل من مهرجان صن دانس ومهرجان كان السينمائي الدولي بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

أخبار تهمك

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة حول علاج مصابي كورونا

منذ يوم

مايا دياب تفضح المستور وتؤكد معرفتها بمقلب "رامز مجنون رسمي" قبل التصوير

منذ ساعة الا ربع

كان في سيناء وأنا معرفش.. تصريحات مبكية لوالدة الشهيد عبدالحميد إمام "فيديو"

منذ حوالي 21 ساعة

بعد فيلمه الإسرائيلي.. عمرو واكد يشارك في عمل مع مايا خليفة!

منذ حوالي 10 ساعة

5 لاعبين مرشحون للرحيل عن الأهلي في الصيف القادم

منذ ساعة

كلوب يفاجئ محمد صلاح بتصريحات قوية

منذ أقل من ساعة

شاهد.. وزيرة الصحة تكشف عن مفاجأة سارة بشأن دواء "ريمديسيفير"

منذ ساعتين

تصريحات عاجلة لمنظمة الصحة العالمية بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

عــاجل.. حبس متهم انتحل صفة النائب العام

منذ حوالي 7 ساعات

هيديرسفيلد يفاجئ الأهلي بسعر رمضان صبحي الجديد

منذ حوالي 13 ساعة

الصحة: تسجيل 358 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و14 وفاة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. بدء وضع كباش الأقصر بميدان التحرير (صور)

منذ حوالي 9 ساعات

صفقة مفاجئة .. الزمالك يحاول استعادة لاعبه السابق

منذ حوالي 8 ساعات

وزيرة الصحة تفجر مفاجأة: توقعنا زيادة الإصابات.. و"جوجل" كشف التحركات

منذ حوالي 8 ساعات

3 صفقات على رادار الأهلي هذا الصيف.. تعرف على التفاصيل

منذ 41 دقيقة

عاجل.. القوات المسلحة تثأر لشهداء كمين بئر العبد

منذ حوالي 19 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:33 ص

شاهد.. وزيرة الصحة تكشف عن مفاجأة سارة بشأن دواء "ريمديسيفير"

عاجل.. بدء وضع كباش الأقصر بميدان التحرير (صور)

12:31 ص

الصحة: تسجيل 358 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و14 وفاة

05:51 م

تصريحات عاجلة لمنظمة الصحة العالمية بشأن لقاح كورونا

06:12 م

عــاجل.. حبس متهم انتحل صفة النائب العام

02:26 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة