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كارول سماحة تستقبل شهر السيدة العذراء بترنيمة "ها شعبك"

السبت 02/مايو/2020 - 09:03 ص
بوابة الفجر
استقبلت النجمة اللبنانية كارول سماحة شهر أمايو وهو الشهر المريمي أي شهر السيدة العذراء مريم المباركة بترنيمة "ها شعبك" التي قدّمتها في نفس المناسبة منذ ست سنوات تقريبًا.

كارول سماحة شاركت الجمهور ومحبّيها بفيديو الترنيمة التي قدّمتها خلال الريسيتال الميلادي الذي أحيته بمناسبة عيد الميلاد المجيد منذ عامين وأرفقته بتعليق توجها فيه إلى السيدة مريم العذار وكتبت: "بصلي و بطلب من السيدة العذراء ببداية الشهر المريمي: تحمي بلدنا من غرق أكبر، تهدي النفوس التعبانة الجوعانة والموجوعة وتساعدهم يلاقوا سبيل للخلاص والفرج ".

الجدير ذكره أن ترنيمة "ها شعبك"، هي من كلمات الأخت ماري أورتانس، ألحان فؤاد فاضل، توزيع ميشال فاضل، وميكس روجيه أبي عقل.

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