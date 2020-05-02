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صورة جديدة لأديل تنبئ بقرب عودتها للغناء من جديد

السبت 02/مايو/2020 - 09:04 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد


قام مصفف الشعر الخاص بالنجمة الكبيرة أديل، بنشر صورة قديمة له برفقتها، أثار بها حفيظة متابعيه من عشاق النجمة حول عودتها القريبة للغناء.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، الصورة التي ظهرت بها أديل خلال استعدادها لأحد الحفلات، وكان بجانبها مصفف الشعر الشهير مايكل اشتون البالغ من العمر 38 عام.

ذلك في الوقت الذي انتشرت به التوقعات حول عودة قريبة للنجمة أديل بألبوم غنائي جديد، بعد أن اتمت اجراءات انفصالها عن زوجها السابق.
ومن المنتظر وفقا للصحيفة أن نرى عمل غنائي جديد لأديل قبل نهاية عام 2020 الجاري.

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