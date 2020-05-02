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ليبرون جيمس يعلن موعد طرح الجزء الثاني من فيلم Space Jam

السبت 02/مايو/2020 - 09:05 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد


عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، أعلن لاعب كرة السلة الكبير ليبرون جيمس، عن موعد طرح الجزء الجديد من فيلم الرسوم المتحركة Space Jam.

ونقلت صحيفة ديلي ميل منشور ليبرون جيمس الذي كشف خلاله عن البوستر الرسمي للفيلم، والعنوان الرسمي لجزءه الجديد.

ووفقا للبوستر الجديد فإن الجزء الثاني من الفيلم سيطرح بعنوان new legacy، في إشارة لمرحلة جديدة من مراحل فيلم الرسوم المتحركة الشهير الذي يشارك به الأرنب باجز باني.

وكان الجزء الأول من بطولة أسطورة كرة السلة النجم مايكل جوردون، وعدد من فناني هوليوود الكبار.

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