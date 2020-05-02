ليبرون جيمس يعلن موعد طرح الجزء الثاني من فيلم Space Jam



ونقلت صحيفة ديلي ميل منشور ليبرون جيمس الذي كشف خلاله عن البوستر الرسمي للفيلم، والعنوان الرسمي لجزءه الجديد.



ووفقا للبوستر الجديد فإن الجزء الثاني من الفيلم سيطرح بعنوان new legacy، في إشارة لمرحلة جديدة من مراحل فيلم الرسوم المتحركة الشهير الذي يشارك به الأرنب باجز باني.



وكان الجزء الأول من بطولة أسطورة كرة السلة النجم مايكل جوردون، وعدد من فناني هوليوود الكبار.



عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، أعلن لاعب كرة السلة الكبير ليبرون جيمس، عن موعد طرح الجزء الجديد من فيلم الرسوم المتحركة Space Jam.