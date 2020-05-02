اللجنة المنظمة لجوائز People's choice تحدد موعد الدورة القادمة



وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن الجوائز التي توزع بناء على تصويت الجمهور، تحدد موعدا لإقامتها في شهر نوفمبر من العام الجاري.



وسبق أن اعلن الغاء اقامة عدد من كبرى مهرجانات السينما العالمية مثل مهرجان كان السينمائي الدولي ومهرجان فينيسيا.



وكان أبرز المكرمين بجوائز بيبول تشويس العام الماضي، النجم الكبير روبرت داوني جونيور عن تجسيده لشخصية توني ستارك.



في الوقت الذي أجبر به فيرو كورونا المستجد غالبية منظمي مهرجانات وحفلات جوائز السينما والموسيقى حول العالم على إلغاء فعالياتهم، خرجت اللجنة المنظمة لحفل جوائز people choice بتحديد موعدا رسميا لدورته القادمة.