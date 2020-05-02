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آخر حصيلة لضحايا فيروس كورونا حول العالم

السبت 02/مايو/2020 - 09:06 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أفادت قناة روسيا اليوم، بأن وفيات فيروس كورونا في العالم، اقتربت من ربع مليون والإصابات تتجاوز 3.3 مليون.

 

ووفقًا لجامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن الوباء اجتاح العالم شمل 187 دولة، أسفر عن إصابة 3344402 شخص، ووفاة 238787 شخصا.

 

وكشفت الجامعة الأمريكية، عن قائمة الدول الأكثر تضررا من حيث عدد الإصابات بالفيروس، حيث تصدرتها الولايات المتحدة الأمريكية بـ 1103781 مصابا، تليها إسبانيا بـ 213435، ثم إيطاليا بـ 207428، وبريطانيا بـ 178685، تليها فرنسا بـ 167305، ثم ألمانيا بـ 164077 مصابا.

 

وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الأكثر وفيات بـ 65068 حالة وفاة، ثم إيطاليا بـ 28236، تليها بريطانيا بـ 27583، وإسبانيا بـ 24628، ثم فرنسا بـ 24543 حالة وفاة.

 

ويواجه العالم، منذ يناير 2020 أزمة ناجمة عن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، الذي أدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد، خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وأكدت منظمة الصحة العالمية على ضرورة الاستمرار في التقيد بالإجراءات الصحية اللازمة حتى الانتصار على الوباء.

 

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