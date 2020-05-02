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طرح أجزاء جديدة من Do Dooni Chaar كان من مخططات الراحل ريشي كابور

السبت 02/مايو/2020 - 09:07 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد


رحل عن عالمنا صباح الخميس الماضي نجم بوليوود القدير ريشي كابور، الذي توفى بعد صراع مع مرض سرطان الدم عن عمر يناهز الـ 67.

وبعد وفاته، كشف عن العديد من المشاريع السينمائية التي قدر لها التأجيل أو الألغاء بعد رحيل ريشي، أبرزها فيلمه الذي كان قد صور مشاهد منه بالفعل بعنوان بعنوان Sharmaji Namkeen.

وحسبما ذكر موقع إنديا توداي، فإنه كان هناك مشاريع أخرى قيد التحضير لن يقدر لها الإستكمال بعد رحيل ريشي، أبرزها طرح أجزاء جديدة من فيلمه الناجح Do Dooni Chaar الذي طرح في عام 2010.

وذلك وفقا لتصريحات لمخرج الفيلم، حبيب فايصل، الذي صرح للموقع الهندي الناطق بالإنجليزية، أن ريشي كان قد طلب منه تحضير أجزاء جديدة من فيلم Do Dooni Chaar ليتحول لسلسلة قبل وفاته.

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