آخر تطورات عودة الدوري الإيطالي

صرح فينشينزو سبادادور وزير الرياضة الإيطالي أن الحكومة تسعى للتوصل لاتفاق مع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بشأن بروتوكول من أجل عودة التدريبات وإلا فإنها ستقوم بإلغاء بطولة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.





وأشارت فضائية راي الإيطالية إلى أن الحكومة الإيطالية أكدت أن البروتوكول المقدم من الاتحاد قبل أسبوعين والذي يطالب فيه باستئناف التدريبات 4 مايو غير كاف ومنعت السلطات الأنشطة في المراكز الرياضية للأندية حتى 18 مايو.





وأفادت الفضائية الإيطالية بأن رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم جابريل جرافينا قد رفض إلغاء الدوري وقال إن إلغاء الموسم سيتسبب في خسائر نحو 700 مليون يورو على الأقل.





وقال فينشينزو سبادادور في تصريحات لفضائية راي الإيطالية:"اللجنة الفنية العلمية تجتمع هذه الأيام مع أطراف عديدة في عالم كرة القدم ليس فقط مع الاتحاد لبحث البروتوكول الذي تم تقديمه إلينا".





وأضاف:"لو توصلنا لاتفاق يمكن استئناف التدريبات وسيكون هذا إيجابياً لاستئناف محتمل للمسابقة".





وتابع:"لو لم يصبح الأمر كذلك فإنه سيتم إلغاء المسابقة لأسباب الطوارئ الطبية الواضحة".





واختتم فينشينزو سبادادور تصريحاته قائلاً:"في حال إلغاء المسابقة فإن الحكومة ستتحمل مسئولياتها وطالب بالتوقف عن الأمور الجدلية لأن كرة القدم في النهاية يجب أن تكون رمزاً لعدم القلق وأن تكون المتعة والتسلية".



