Advertisements

عمرو واكد يشارك ممثلة أفلام إباحية في الجزء الثاني من مسلسل "Ramy" (اعرف التفاصيل)

السبت 02/مايو/2020 - 09:20 ص
عمرو واكد
عمرو واكد
أثيرت حالة من الجدل بعد طرح تريلر الجزء الثاني من المسلسل الأمريكي "Ramy"، أمس الجمعة الموافق 1 مايو 2020، والذي يشارك فيه الممثل المصري الهارب عمرو واكد مع ممثلة أفلام إباحية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تريلر المسلسل "Ramy" والذي ظهر فيه عمرو واكد في إحدى لقطات المسلسل وتظهر معه ممثلة الأفلام الإباحية الأمريكية من أصل لبناني ميا خليفة.

من جهة أخرى، قضت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بمعاقبة عمرو واكد بالحبس 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 213 ألفًا و963 جنيهًا؛ ما يعادل قيمة الضريبة المستحقة؛ وإلزامه بالمصروفات، وصدر القرار برئاسة المستشار محمد جميل، وحضور المستشار عمرو هشام وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفي.

وأوضحت القضية رقم 203 لسنة 2019؛ قيام عمرو عبداللطيف إمام الشهير بعمرو واكد؛ بالتهرب من سداد 213 ألفًا و963 جنيهًا؛ عن أفلام ومسلسلات شارك بها.

عمرو واكد في تريلر الجزء الثاني من مسلسل "Ramy" 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ميا حليفة ممثلة افلام اباحية مسلسل رامي عمرو واكد وميا خليفة عمرو واكد تريلر مسلسل رامي الجزء الثاني الجزء الثاني من مسلسل رامي Ramy

أخبار تهمك

بعد فيلمه الإسرائيلي.. عمرو واكد يشارك في عمل مع مايا خليفة!

منذ حوالي 10 ساعة

عــاجل.. حبس متهم انتحل صفة النائب العام

منذ حوالي 7 ساعات

كان في سيناء وأنا معرفش.. تصريحات مبكية لوالدة الشهيد عبدالحميد إمام "فيديو"

منذ حوالي 21 ساعة

هيديرسفيلد يفاجئ الأهلي بسعر رمضان صبحي الجديد

منذ حوالي 13 ساعة

3 صفقات على رادار الأهلي هذا الصيف.. تعرف على التفاصيل

منذ 40 دقيقة

عاجل.. القوات المسلحة تثأر لشهداء كمين بئر العبد

منذ حوالي 19 ساعة

مايا دياب تفضح المستور وتؤكد معرفتها بمقلب "رامز مجنون رسمي" قبل التصوير

منذ ساعة الا ربع

وزيرة الصحة تفجر مفاجأة: توقعنا زيادة الإصابات.. و"جوجل" كشف التحركات

منذ حوالي 8 ساعات

كلوب يفاجئ محمد صلاح بتصريحات قوية

منذ أقل من ساعة

عاجل.. بدء وضع كباش الأقصر بميدان التحرير (صور)

منذ حوالي 9 ساعات

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة حول علاج مصابي كورونا

منذ يوم

تصريحات عاجلة لمنظمة الصحة العالمية بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

5 لاعبين مرشحون للرحيل عن الأهلي في الصيف القادم

منذ ساعة

شاهد.. وزيرة الصحة تكشف عن مفاجأة سارة بشأن دواء "ريمديسيفير"

منذ ساعتين

صفقة مفاجئة .. الزمالك يحاول استعادة لاعبه السابق

منذ حوالي 8 ساعات

الصحة: تسجيل 358 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و14 وفاة

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. تأجيل محاكمة "أبوتريكة" بتهمة التهرب الضريبي لـ 24 سبتمبر

الجنح تصدر حكمها على داليا البحيري في التهرب الضريبي

عاجل.. الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لـ "سعد الصغير"

عاجل.. تأييد حبس سعد الصغير سنة بتهمة التهرب الضريبى

عاجل.. الحبس 6 أشهر والغرامة لمصممة الأزياء عبير الأنصاري

الحكم في معارضة تامر عاشور على حبسه سنة 27 يناير

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:33 ص

شاهد.. وزيرة الصحة تكشف عن مفاجأة سارة بشأن دواء "ريمديسيفير"

عاجل.. بدء وضع كباش الأقصر بميدان التحرير (صور)

12:31 ص

الصحة: تسجيل 358 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و14 وفاة

05:51 م

تصريحات عاجلة لمنظمة الصحة العالمية بشأن لقاح كورونا

06:12 م

عــاجل.. حبس متهم انتحل صفة النائب العام

02:26 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة