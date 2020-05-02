عمرو واكد يشارك ممثلة أفلام إباحية في الجزء الثاني من مسلسل "Ramy" (اعرف التفاصيل)

أثيرت حالة من الجدل بعد طرح تريلر الجزء الثاني من المسلسل الأمريكي " Ramy"، أمس الجمعة الموافق 1 مايو 2020، والذي يشارك فيه الممثل المصري الهارب عمرو واكد مع ممثلة أفلام إباحية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تريلر المسلسل "Ramy" والذي ظهر فيه عمرو واكد في إحدى لقطات المسلسل وتظهر معه ممثلة الأفلام الإباحية الأمريكية من أصل لبناني ميا خليفة.





من جهة أخرى، قضت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بمعاقبة عمرو واكد بالحبس 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 213 ألفًا و963 جنيهًا؛ ما يعادل قيمة الضريبة المستحقة؛ وإلزامه بالمصروفات، وصدر القرار برئاسة المستشار محمد جميل، وحضور المستشار عمرو هشام وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفي.



