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وفاة أكثر من 65000 حالة بسبب كورونا في الولايات المتحدة

السبت 02/مايو/2020 - 09:47 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
أبلغت الولايات المتحدة عن ما لا يقل عن 1103781 حالة إصابة بفيروس كورونا، و65.068 حالة وفاة، وفقًا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز.

عندما تبدأ الولايات في تضمين حالات الوفاة المحتملة في حساباتها، سوف تفعل الجامعة أيضًا. نتيجة لذلك، قد ترتفع الأرقام لتعكس هذا التغيير في الأيام القادمة.

تشمل الارقام حالات من جميع الولايات الخمسين، ومنطقة كولومبيا وغيرها من الأراضي الأمريكية، بالإضافة إلى الحالات التي أعيدت إلى الوطن وتلك الموجودة في الجيش، ومستشفيات المحاربين القدامى والسجون الفيدرالية.

أبلغت الولايات المتحدة حتى الآن عن ما لا يقل عن 1039909 حالة إصابة بفيروس كورونا، و60966 حالة وفاة مرتبطة بها، وفقًا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز.

يوم الأحد، أبلغت الجامعة عن 26732 حالة جديدة و1092 حالة وفاة في الولايات المتحدة. وقد أفادت وسائل إعلامية، يوم الأحد، بتسجيل ما يقرب من 2.9 مليون إصابة بكورونا في جميع أنحاء العالم.

بينما سجلت الولايات المتحدة 48.529 حالة جديدة من فيروس كورونا و2772 حالة وفاة في جميع أنحاء البلاد يوم السبت، فإليك المكان الذي وصلت اليه الأرقام العالمية حاليًا، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز (JHU).

بلغ عدد الحالات في الجامعة 2.897.645 حالة في جميع أنحاء العالم حتى يوم الأحد، وكانت الولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررا حتى الآن. حتى منتصف الليل، يوجد في البلاد 939.053 حالة وفاة و53789 حالة وفاة.

سجلت 11 دولة حول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، أكثر من 50000 حالة حتى الآن، وسجلت خمس دول أكثر من 20000 حالة وفاة.

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