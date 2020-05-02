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تعرف على مقلب الحلقة الثامنة من برنامج "محدش فاهم حاجة"

السبت 02/مايو/2020 - 09:52 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي


عرضت اليوم الحلقة الثامنة من برنامج الفنان محمد ثروت "محدش فاهم حاجة" للمقالب المذاع على قناة "mbc masr".

وكان في الحزء الأول من البرنامج يجسد شخصية رجل كبير في السن، إبنه يمتلك مكتبة، يذهب إليه ثروت ويعامله إبنه معاملة سيئه، فيتشاجر الزبون مع صاحب المكتبة لكي يعامل والده جيداً، ثم يتضح أن ثروت يتزوج من فتاة صغيرة في السن ويضرب إبنه فيتشاجر الزبون معهم هم الأثنين.

وقدم أيضاً شخصية جديدة في البرنامج وهي "بواب" ومعه أربعة أشخاص يركبوا في الأسانسير مع الضحية، معهم إمراة حامل ويتشاجرو مع الضحية حتى تفقد أعصابها عليهم.

تعتبر هذه المرة الأولى لخوض ثروت تجربة تقديم برامج مقالب، يشبه برنامج "محدش فاهم خاجة" برامج الكاميرا الخفية التي كانت تقدم قديماً

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