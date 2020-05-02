الهند تسجل أكبر قفزة لها في إصابات كورونا في يوم واحد

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أفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة في الهند اليوم عن وجود 2293 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي أكبر زيادة لها في يوم واحد منذ بدء تفشي المرض، بحسب ما اوردته شبكة "سي ان ان".



وبذلك يصل المجموع الوطني إلى 37366 حالة و1218 حالة وفاة مرتبطة بها، بحسب الوزارة.



لا يزال هناك 1.3 مليار شخص في الهند تحت الإغلاق، حيث أغلقت حدود الدولة، وتم تعليق وسائل النقل، وأغلقت الشركات، وأمر الناس بالبقاء في منازلهم.



كان من المفترض أن ينتهي الاغلاق، الذي خلف آلاف الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل بعيدا عن دولهم الأصلية، غدا. ومع ذلك تم تمديده أسبوعين آخرين، على الرغم من أن القيود ستخفف في بعض المناطق منخفضة المخاطر.

