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وزيرة الصحة: أجرينا نحو 7 آلاف مسحة أمس للمشتبه في حملهم لفيروس كورونا

السبت 02/مايو/2020 - 09:55 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
أوضحت الدكتورة هاة زايد، وزيرة الصحة، تفاصيل عدد الإصابات بفيرس كورونا التي سجلت أمس الجمعة، وكانت هي الأكبر، حيث تم تسجيل 358 حالة إصابة جديدة.

وأشارت "زايد"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن أنه تم إجراء نحو 7 آلاف مسحة حتى يتم اكتشاف الـ 358 حالة الإصابة الجديدة، معقبة: "الناس بتخاف تحلل يطلع كورونا".

وقالت وزيرة الصحة إن حالات الوفاة التي تم تسجيلها يوم الأربعاء الماضي، والتي وصل عددها إلى 22 حالة، منهم 12 حالة توفت قبل ظهور نتيجة تحليل العينة.

وأضافت أن 30% من حالات الوفاة توفت قبل أن يصلوا إلى مستفيات العزل، و31% من حالات الوفاة توفت بعد 4 أيام من وصولهم للمستشفى.

وقالت وزيرة الصحة،

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 79 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1460 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1875 حالة، من ضمنهم الـ 1460 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 358 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 5895 حالة من ضمنهم 1460 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و406 حالات وفاة.


وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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