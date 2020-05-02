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أسعار الذهب اليوم السبت 2-5-2020 في مصر خلال بداية التعاملات الصباحية

السبت 02/مايو/2020 - 10:11 ص
سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب في مصر

استقرت أسعار الذهب اليوم السبت خلال بداية التعاملات الصباحية وذلك بعدما استهلت أسعار الذهب شهر مايو بالتراجع ليفقد سعر جرام الذهب نحو 5 جنيهات خلال تعاملات أمس الجمعة، وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:


أسعار الذهب اليوم في الصاغة

جرام الذهب عيار 24 سعر 845.75 جنيهًا

جرام الذهب عيار 21 سعر 740  جنيهًا

جرام الذهب عيار 18 سعر 634.25 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب 5,920 جنيهًا

 
وكان الذهب قد سجل أعلى مستوى على الإطلاق في سبتمبر عام 2011 عند 1921.17 دولار للأوقية.

في حين يرى البنك الاستثماري أنه من المؤكد أن الدولار القوي، وانخفاض التقلبات في الأسواق المالية، وتراجع الطلب على المجوهرات في الهند والصين يمكن أن تظل رياحا معاكسة للذهب.

وعند تسوية جلسة اليوم، تراجعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر بأكثر من 23 دولاراً عند 1687.80 دولار للأوقية.

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