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سيتين ردا على التعاقد مع مارتينيز: اسألوا ميسي

السبت 02/مايو/2020 - 09:54 ص
كيكي سيتين
كيكي سيتين
محمد الدمتناوي
كشف كيكي سيتين، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، عن وجود اهتمام من قبل مسؤولي الفريق الكتالوني، بشأن التعاقد مع نجم إنتر ميلان.

ويرغب برشلونة في التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب فريق إنتر ميلان، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تعزيز صفوفه استعداداً للموسم المقبل.

وتحدث سيتين خلال تصريحات لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، قائلا: "لاوتارو لاعب مهم وكبير، وبرشلونة دائمًا ما يهتم باللاعبين الرائعين".

وتابع:" وفي هذه الأوقات يرتبط إسم برشلونة بالتعاقد مع لاعبين كثيرين اليوم لاوتارو، وغدا نيمار وأنا متأكد أنك ستسألني عن فابيان رويز".

وأتم:" عليك أن تسأل ميسي هل يتواصل مع لاوتارو مارتينيز أم لا، و يمكن لجميع اللاعبين الجيدين جذب اهتمام برشلونة، وهذا واضح".

وأتم:" اللعب مع ميسي، تمثل حافزًا كبيرًا بالنسبة للعديد من اللاعبين".

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