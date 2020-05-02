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اليابان تخطط لتمديد حالة الطوارئ مع ارتفاع الإصابات بكورونا

السبت 02/مايو/2020 - 10:06 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
ذكرت وزارة الصحة اليابانية، أن هناك 261 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا و26 حالة وفاة أمس.

كان من المقرر رفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد يوم 6 مايو، لكن اوضح رئيس الوزراء شينزو آبي يوم الجمعة إن الحكومة تخطط لتمديدها لمدة شهر تقريبًا. وقال إن القرار النهائي سيتم اتخاذه يوم الاثنين.

كان لدى اليابان 15.257 حالة إصابة بالفيروس التاجي و471 حالة وفاة.

وقد سجلت اليابان 236 حالة إصابة جديدة بالفيروس الجديد و26 حالة وفاة يوم الاربعاء، ليصل العدد الاجمالي الوطني الى 14800 حالة و428 حالة وفاة.

ترتبط حوالي 712 حالة و13 حالة وفاة بسفينة دايموند برينسز السياحية. وقد شهدت اليابان ارتفاعا كبيرا في الشهر الماضي، وهي تحت حالة الطوارئ على الصعيد الوطني حتى 6 مايو.

يكافح نظام الرعاية الصحية في البلاد لمواكبة العدد الهائل من المرضى ؛ وقال أحد الأطباء لشبكة CNN إن 90٪ من طلباته لإجراء الاختبارات رُفضت، وأن الناس يُبعدون عن المستشفيات.

وقد حذر رئيس الوزراء شينزو آبي أمس من أنه ما لم يتم احتواء الوباء، فسيكون "من المستحيل" استضافة الألعاب الأولمبية العام المقبل.

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