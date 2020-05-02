أرقام فراس شواط المرشح للانتقال للأهلي

لايزال بحث لجنة التخطيط بالنادي الأهلي عن مهاجم أجنبي جديد جارياً، إستعداداً للموسم المقبل.





وعلى الرغم من ضم السنغالي أليو بادجي لاعب رابيد فيينا السابق في فترة الإنتقالات الشتوية الماضية، مقابل 2 مليون يورو، إلا أن اللجنة ترى أن مركز رأس الحربة يحتاج لضم اسم جديد خلال الفترة المقبلة.





وارتبط الأهلي بأكثر من لاعب في هذا المركز، لعل أبرزهم الجزائري بغداد بونجاح لاعب السد القطري، جاكسون موليكا نجم مازيمبي الكونغولي، والتوجولي لابا كودجو لاعب العين الإماراتي.





وانضم التونسي الدولي "فراس شواط" لاعب نادي أبها السعودي لقائمة المهاجمين المرشحين للإنضمام للقلعة الحمراء.





ويلعب شواط معاراً من نادي الصفاقسي التونسي، حيث تنتهي إعارته بنهاية الموسم الجاري.





ويبلغ شواط من العمر 23 عاماً، وكان أحد أعضاء نسور قرطاج في كأس الأمم الأفريقية الماضية والتي أقيمت في مصر، وحقق فيها منتخب تونس المركز الرابع.





تبلغ قيمة شواط التسويقية 900 ألف يورو بحسب موقع "ترانسفير ماركت" ونرصد لكم أبرز أرقام اللاعب خلال الموسم الجاري.





كشف حساب فراس شواط في الموسم الحالي

قضى شواط نصف الموسم الأول مع نادي الرياضي الصفاقسي، الذي خاض معه 8 مباريات فقط في مسابقتي الدوري التونسي وكأس الكونفدرالية الأفريقية، سجل خلالها هدفاً وصنع هدفاً وحيداً.





وفي مشاركاته مع نادي أبها، لعب شواط 5 مباريات فقط، سجل خلالها هدفين وصنع هدفاً واحداً.





وفي مجمل مشاركاته مع جميع الأندية في مسيرته الإحترافية، لعب شواط 81 مباراة، سجل 27 هدفاً وصنع 14 هدفاً آخر.





وعلى الصعيد الدولي، لعب شواط لمنتخب تونس 10 مباريات فقط، سجل خلالها هدفين فقط.



