تايلاند تعلن عن 6 حالات إصابة جديدة بكورونا

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أبلغت تايلاند عن ست حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ولم تحدث وفيات جديدة، اليوم السبت، وبذلك يصل العدد الإجمالي للحالات إلى 2966 حالة، وفقا لما اوردته "رويترز".



ظلت الإصابات اليومية الجديدة قليلة لمدة ستة أيام متتالية، مما دفع الحكومة للسماح لبعض الشركات والمتنزهات العامة بإعادة فتح ابتداء من يوم الأحد.



وقال المتحدث باسم المركز الحكومي لإدارة COVID-19، إنه تم العثور على ثلاث من الحالات الجديدة في منتجع جزيرة بوكيت الجنوبي.



وأضاف أنه بينما تركزت أكثر من نصف الحالات التايلاندية التي يبلغ عددها حوالي 3000 حالة في بانكوك، فإن بوكيت لديها أعلى معدل للإصابة بين السكان.



منذ اكتشاف تايلاند لأول مرة للفيروس التاجي في يناير، توفي 54 مريضا، وتعافى 2732 ولا يزال 180 في المستشفى، وفقا للأرقام الرسمية.

