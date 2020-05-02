Advertisements

تايلاند تعلن عن 6 حالات إصابة جديدة بكورونا

السبت 02/مايو/2020 - 10:14 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
أبلغت تايلاند عن ست حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ولم تحدث وفيات جديدة، اليوم السبت، وبذلك يصل العدد الإجمالي للحالات إلى 2966 حالة، وفقا لما اوردته "رويترز".

ظلت الإصابات اليومية الجديدة قليلة لمدة ستة أيام متتالية، مما دفع الحكومة للسماح لبعض الشركات والمتنزهات العامة بإعادة فتح ابتداء من يوم الأحد.

وقال المتحدث باسم المركز الحكومي لإدارة COVID-19، إنه تم العثور على ثلاث من الحالات الجديدة في منتجع جزيرة بوكيت الجنوبي.

وأضاف أنه بينما تركزت أكثر من نصف الحالات التايلاندية التي يبلغ عددها حوالي 3000 حالة في بانكوك، فإن بوكيت لديها أعلى معدل للإصابة بين السكان.

منذ اكتشاف تايلاند لأول مرة للفيروس التاجي في يناير، توفي 54 مريضا، وتعافى 2732 ولا يزال 180 في المستشفى، وفقا للأرقام الرسمية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا تايلاند 6 حالات إصابة

أخبار تهمك

كلوب يفاجئ محمد صلاح بتصريحات قوية

منذ ساعتين و 22 دقيقة

هيديرسفيلد يفاجئ الأهلي بسعر رمضان صبحي الجديد

منذ حوالي 14 ساعة

الصحة: تسجيل 358 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و14 وفاة

منذ حوالي 17 ساعة

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة حول علاج مصابي كورونا

منذ يوم

3 صفقات على رادار الأهلي هذا الصيف.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عــاجل.. حبس متهم انتحل صفة النائب العام

منذ حوالي 9 ساعات

مايا دياب تفضح المستور وتؤكد معرفتها بمقلب "رامز مجنون رسمي" قبل التصوير

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. بدء وضع كباش الأقصر بميدان التحرير (صور)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. القوات المسلحة تثأر لشهداء كمين بئر العبد

منذ حوالي 20 ساعة

صفقة مفاجئة .. الزمالك يحاول استعادة لاعبه السابق

منذ حوالي 10 ساعات

كان في سيناء وأنا معرفش.. تصريحات مبكية لوالدة الشهيد عبدالحميد إمام "فيديو"

منذ حوالي 22 ساعة

بعد فيلمه الإسرائيلي.. عمرو واكد يشارك في عمل مع مايا خليفة!

منذ حوالي 12 ساعة

شاهد.. وزيرة الصحة تكشف عن مفاجأة سارة بشأن دواء "ريمديسيفير"

منذ حوالي 4 ساعات

تامر عبد الحميد يوجه رسالة نارية إلى أمير مرتضى

منذ 37 دقيقة

5 لاعبين مرشحون للرحيل عن الأهلي في الصيف القادم

منذ ساعتين و 35 دقيقة

تصريحات عاجلة لمنظمة الصحة العالمية بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

تايلاند تؤكد إصابة 6 حالات جديدة بفيروس كورونا

تايلاند تسجل 136 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 1524

تايلاند تسجل أكثر من 2200 إصابة بكورونا

تايلاند تسجل 54 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

تايلاند تسجل 33 إصابة جديدة بكورونا

تايلاند تسجل 32 حالة إصابة جديدة بكورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:33 ص

شاهد.. وزيرة الصحة تكشف عن مفاجأة سارة بشأن دواء "ريمديسيفير"

عاجل.. بدء وضع كباش الأقصر بميدان التحرير (صور)

12:31 ص

الصحة: تسجيل 358 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و14 وفاة

05:51 م

تصريحات عاجلة لمنظمة الصحة العالمية بشأن لقاح كورونا

06:12 م

كلوب يفاجئ محمد صلاح بتصريحات قوية

08:42 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة