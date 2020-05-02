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الإسكان تكشف موعد استئناف العمل بالمراكز التكنولوجيا لخدمة المواطنين

السبت 02/مايو/2020 - 10:28 ص
الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان
الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان
الفجر
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه غدًا سيتم استئناف العمل بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين في أجهزة المدن الجديدة، بدءا من صباح الغد الموافق 3 مايو 2020، في إطار عودة العمل بالخدمات تدريجيًا، والمقدمة لسكان المدن الجديدة، والفائزين بالوحدات السكنية بمختلف أنواعها.

وناشد وزير الإسكان، المواطنين المترددين على مراكز خدمات العملاء بالالتزام بعدم التكدس لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن الالتزام بالإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامات والتباعد وأعمال التطهير والتعقيم، شرط أساسى لاستمرار العمل بهذه المراكز، وللتيسير في مهمة مقدمي الخدمات بالمراكز.

من جانبه، قال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة: سيتم استئناف العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ومكتب تسليم الوحدات السكنية تدريجيًا بداية من غد الأحد، وذلك بالعدد الذي يضمن سلامة المواطنين والموظفين دون تكدس أو اختلاط، مشددًا على اعتبار ارتداء الكمامات شرط أساسي للتعامل مع المواطنين والموظفين، حرصًا على السلامة العامة، وللحد من الإصابة بفيروس كورونا.


وأكد المهندس رمضان خيرى، رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، استمرار أعمال التطهير والتعقيم للمبانى التابعة لجهاز المدينة، وذلك لاستئناف العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين تدريجيًا.
وناشد رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة، المواطنين والموظفين بضرورة الالتزام بارتداء الكمامات حفاظا على الصحة العامة.

كما أعلن المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، والمهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، عن استئناف العمل بمركزي خدمة المواطنين بمقرى الجهازين، وذلك فيما يتعلق بخدمات تحصيل فواتير المياه وتسليم الوحدات السكنية وغير ذلك، اعتبارًا من غد الأحد، على أن يتم استقبال المواطنين وكذا حضور الموظفين بما لا يسمح بحدوث تكدس أو زحام، مع التزام المترددين على الجهازين، بارتداء الكمامات الطبية حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

وقال المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان: سيتم استقبال الطلبات الخاصة بتوصيل (مياه - كهرباء - غاز) ومحاضر استلام وحدات الإسكان الاجتماعي بمركز خدمة المواطنين بالجهاز اعتبارًا من غد الأحد.

وأكد شاهين، أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان سلامة المواطنين مع مراعاة ارتداء الكمامة الواقية حال التردد على مركز خدمة المواطنين، ومراعاة الالتزام بالتعليمات الوقائية بداخل الجهاز، والذي يضمن سلامة المواطنين والموظفين.

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