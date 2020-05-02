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لأول مرة.. أغنية تجمع جاستن بيبر وأريانا غراندي

السبت 02/مايو/2020 - 10:27 ص
بوابة الفجر
وكالات
يقدم نجما أغاني البوب جاستن بيبر وأريانا جراندي عملا غنائيا مشتركا للمرة الأولى لتمويل منح لأطفال موظفي الصحة والطوارئ العاملين في الخطوط الأمامية لمكافحة فيروس كورونا.

وأعلن المغنيان على انستغرام الجمعة، أن الأغنية المشتركة التي تحمل اسم (نحن بجانبك) ستطرح يوم الثامن من مايو .

هذا وستخصص إيرادات بث وبيع الأغنية لمؤسسة معنية برعاية أطفال العاملين في قطاع الصحة بهدف تمويل مساعدات ومنح دراسية لهم.

بدورها، قالت غراندي في بيان "نأمل أن يحدث (العمل) تأثيرا كبيرا ونأمل أن يسعدكم".

ولم يقدم بيبر (26) عاما وغراندي (26 عاما)، وهما من أشهر المغنين الشبان في الولايات المتحدة، أغنية مشتركة من قبل.

إلى ذلك، أودى فيروس كورونا بحياة 235.519 شخصاً على الأقلّ منذ ظهور الوباء للمرّة الأولى في الصين في ديسمبر الماضي، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة عند الساعة 19.00 ت غ الجمعة.

وسُجّلت أكثر من 3.303.510 إصابات في 195 دولة ومنطقة. وتعافى 1.003.600 على الأقلّ. وهذا العدد لا يعكس إلّا جزءاً من العدد الفعلي للمصابين، إذ تبقى الفحوص لكشف الإصابات في عدد من الدول محصورة بالحالات التي تتطلّب رعاية في المستشفيات.



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