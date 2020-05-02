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تامر عبد الحميد يوجه رسالة نارية إلى أمير مرتضى

السبت 02/مايو/2020 - 10:27 ص
بوابة الفجر
عمرو مصطفى
وجه تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق رسالة نارية إلى أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بالقلعة البيضاء بعد حديثه عن نشأته في قطاع الناشئين بالنادي الأبيض حتى 21 عام.

وقال تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :"إيه كمية التضليل والأكاذيب دي الفرقة والجيل اللي بيتكلم عليهم الواد ده أنا كنت ماسكهم موسمين مع الجوهري الصغير رحمة الله عليه ومجدي شلبي ولا عمري شفته ولا اتمرن معانا تقسيمه احترموا نفسكم والجمهور شوية أنت وأبوك".

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