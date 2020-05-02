حقيقة مفاوضات الصفاقسي لضم صالح جمعة

زعمت عدد من وسائل الإعلام تلقى صالح جمعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، عرضا رسميا من إدارة نادي الصفاقسي التونسي؛ لضمه خلال الانتقالات الصيفية القادمة.





ونفى نادي الصفاقسي وجود اتصالات مع النادي الأهلي للتعاقد مع صالح جمعة، وضمه بداية من الموسم المقبل.





وأوضحت تقارير صحفية أن صالح جمعة لم يكن مطروحاً على طاولة الصفاقسي؛ لعدم تناسب اللاعب مع طريقة لعب النادي التونسي، والتي لا تعتمد على صانع الألعاب.





وكان السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى، قد قرر الاستغناء عن اللاعب صالح جمعة خلال فترة قيادة القلعة الحمراء، لعدم التزام اللاعب بتعليمات الجهاز الفني.





فيما تسعى إدارة القلعة الحمراء إلى الإستفاده بمكان فارغ في القائمه للتعاقد مع صانع ألعاب جديد، خلال فترة الانتقلات الصيفية القادمة.





يذكر أن صالح جمعة يرفض الانتقال لأي نادي محلي، وينتظر وصول بعض العروض الخارجية، لمناقشتها مع إدارة النادي الأهلي.



