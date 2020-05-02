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إسرائيل تسجل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا

السبت 02/مايو/2020 - 10:33 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم السبت، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا وارتفاع العدد الإجمالي إلى 227.

 

وسجلت وزارة الصحة الإسرائيلية، 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع العدد الإجمالي إلى 16152، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 3,025 مليون إصابة، بينهم أكثر من 209 ألف حالة وفاة، وأكثر من 893 ألف حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

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