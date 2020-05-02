دعاء اليوم التاسع من شهر رمضان 2020/1441 مكتوب ramadan 2020 وافضل الادعية المستجابة في الشهر الكريم (دعاء 9 رمضان)





نقدم لكم متابعينا الكرام مجموعة من الأدعية المستحبة في شهر رمضان المبارك، دعاء اليوم التاسع من شهر رمضان 2020/1441 مكتوب ramadan 2020 وافضل الادعية المستجابة في الشهر الكريم، وأكد النبي محمد صل الله عليه وسلم على الدعاء فى كل يوم من أيام شهر رمضان لما يحمله من أجر وثواب عظيم.





ويحرص الكثير من المسلمين في هذا الشهر الفضيل على الإكثار من الدعاء وخاصة وقت الصيام ( في نهار رمضان )، لكي يزيل الله عز وجل عنا غمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لتعود الصلوات في المساجد ليتسنى للجميع أداء صلاة التراويح والتهجد فيما تبقى من الشهر الفضيل.





دعاء اليوم التاسع من شهر رمضان

عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله: (اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي فِيهِ نَصِيباً مِنْ رَحْمَتِكَ الْوَاسِعَةِ، وَاهْدِنِي فِيهِ بِبَرَاهِينِكَ الْقَاطِعَةِ السَّاطِعَةِ، وَخُذْ بِنَاصِيَتِى إِلَى مَرْضَاتِكَ الْجَامِعَةِ، بِمَحَبَّتِكَ يَا أَمَلَ الْمُشْتَاقِينَ).





ومن الأدعية المستحب الدعاء بها عند الإفطار والتي يُفضل أن يدعو بها الصائمين، هي:- (اللهم إني اسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم،وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني اسألك من خير ما سألك به عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك، اللهم إني اسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل).

