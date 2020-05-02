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منتخب بلجيكا يحتفظ بمدربه "مارتينيز" حتى مونديال 2022

السبت 02/مايو/2020 - 10:42 ص
روبيرتو مارتينيز
روبيرتو مارتينيز
ذكرت تقارير إعلامية بلجيكية أن روبيرتو مارتينيز المدير الفني للمنتخب البلجيكي سيستمر مع الفريق حتى كأس العالم قطر 2022.

لم يرد تأكيد رسمي من جانب الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، لكن بعض الصحف قالت إن مارتينيز سيستمر في منصبه حتى نهائيات كأس العالم المقبلة بعد التوصل لاتفاق لتمديد التعاقد لمدة عامين جديدين.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد مارتينيز (46 عاماً) الإسباني المولد بعد البطولة الأوروبية التي كانت مقررة هذا العام، والتي تأجلت للعام المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا.

وخلال مقابلات أجريت معه في الأسابيع الأخيرة، قال مارتينيز إنه يرغب في الاستمرار مع المنتخب البلجيكي ليقوده في بطولة أوروبا 2021، التي سينافس فيها ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات الدنمارك وفنلندا وروسيا.

ويتصدر المنتخب البلجيكي تصنيف الاتحاد الدولي "فيفا" للمنتخبات، وتأهل للنهائيات الأوروبية بكل جدارة واستحقاق عندما فاز بجميع مبارياته العشر في التصفيات، محرزاً 40 هدفاً، بينما اهتزت شباكه ثلاث مرات فقط.

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