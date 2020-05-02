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عاصي الحلاني يستعد لطرح "بعشقك"

السبت 02/مايو/2020 - 10:42 ص
بوابة الفجر

يستعد فارس الغناء العربي عاصي الحلاني جمهوره لطرح أحدث أغنياته بعنوان "بعشقك" على طريقته الخاصة.

ونشر الحلاني خلال الأيام الماضية، صورًا من كليب الأغنية عبر صفحاته الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي، وكتب بتعليقه عليها: "انتظرونا قريبًا".

أغنية "بعشقك" من كلمات ايهاب عبد العظيم وألحان محمد عبيه وتوزيع طني سابا وقد تم تسجيلها في تركيا، وهي من ضمن أغاني ألبوم عاصي الحلاني القادم.

وكان الحلاني قد كشف أن فكرة الكليب مستوحاة من الحجر المنزلي، وتم تصوير عدة مشاهد خلال فترة الحجر ويظهر معه في الكليب زوجته السيدة كوليت وأبنائهما ماريتا ودانا والوليد، والكليب عائلي بإمتياز، وتم تصوير بعض اللقطات عن طريق الهاتف اضافة الى التصوير السينمائي، والكليب حاليًا في عهدة المخرج أحمد المنجد حيث يُشرف على عملية المونتاج.

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