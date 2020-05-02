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مفاجأة.. طبيب مناعة: فيروس كورونا لا يصيب الرئة فقط (فيديو)

السبت 02/مايو/2020 - 10:48 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بكلية طب جامعة عين شمس، إن زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا أمس، جاءت نتيجة تراخي المواطنين في الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأشار "عقبة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أن فيروس كورونا لن ينحسر بمفرده، ولكن بالالتزام بالإجراءات الوقائية، موضحا أن فيروس كورونا يصيب كل الفئات العمرية حتى الأطفال.

وأضاف رئيس أقسام الباطنة والمناعة بكلية طب جامعة عين شمس، أن تزايد حالات الإصابة يضع أي نظام صحي تحت ضغط شديد، محذرا من زيادة الحالات في مصر بشكل يفوق قدرات النظام الصحي، مؤكدا أن المستشفيات حتى الآن مجهزة لاستقبال الحالات الموجودة.

وأوضح أن هناك درجات كثيرة من الإصابة بفيروس كورونا، حيث يمكن أن يكون في الأوعية الدموية، وليس الرئة، ويسبب جلطات، مضيفا أن كل الدول والمراكز البحثية تتسابق للوصول إلى أدوية ولقاحات لفيروس كورنا.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 79 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1460 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1875 حالة، من ضمنهم الـ 1460 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 358 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 5895 حالة من ضمنهم 1460 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و406 حالات وفاة.


وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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