الهند تجعل تطبيق تتبع الحكومة إلزاميا لجميع العمال

فرضت السلطات في الهند على جميع موظفي القطاعين العام والخاص استخدام تطبيق تتبع بلوتوث مدعوم من الحكومة والحفاظ على التباعد الاجتماعي في المكاتب

مع بدء نيودلهي بتخفيف بعض إجراءات الإغلاق في المناطق الأقل خطورة.