روسيا تسجل 9623 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في ورسيا، اليوم السبت، تسجيل 9623 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال 24 ساعة، بحسب ما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي تقريرها اليومي، كشفت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي كورونا في روسيا، أن مجموع الإصابات بالفيروس التاجي في البلاد أصبح بذلك 123054 حالة، فيما توفي حتى الآن 1222 شخصا.

وبحسب السلطات الروسية، تجاوز عدد الفحوصات الطبية التي أجريت في البلاد لتشخيص حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" عتبة 3.9 مليون فحص.

وكانت هيئة الرقابة الروسية المعنية بحماية حقوق المستهلك، أكدت في بيان لها أن 221 ألف عملية فحص أجريت خلال اليوم الأخير وحده، مشيرة إلى أن 214 ألف شخص لا يزالون تحت الرقابة الطبية للاشتباه بإصابتهم بالفيروس التاجي.

وعلى مستوى العالم، تحتل روسيا المرتبة الثانية من حيث عدد فحوصات كورونا، بعد الولايات المتحدة التي تعتبر أكثر الدول تضررا بالفيروس من حيث عدد الإصابات والوفيات، والتي أجرت حتى الآن نحو 6.7 مليون فحص.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.