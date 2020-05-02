الكويت تعلن عن تعافي 101 مصاب بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في الكويت، اليوم السبت، عن تعافي 101 مصاب بفيروس كورونا ليصبح العدد الكلي لحالات الشفاء 1703، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وقد سجلت وزارة الصحة الكويتية، في وقت سابق، 152 إصابة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليصل الإجمالي إلى 3440.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، أعلنت تعافي 206 من المصابين بفيروس كورونا لترتفع حالات الشفاء إلى 1012.

وقد سجلت وزارة الصحة الكويتية، 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 19.

وتسعى العديد من الدول لإيجاد علاج للفيروس الذي تسبب بوفاة أكثر من 74 ألف شخص حول العالم، وألحق بالاقتصاد العالمي خسائر كبيرة.

وتسبب تفشي فيروس كورونا الذي يواصل حصد الأرواح رغم الإجراءات الاحترازية العديدة التي جرى تطبيقها لوقف انتشاره، في رعب عالمي.

وتم تسجيل حتى الآن أكثر من مليون إصابة بفيروس كورونا في مختلف بلدان العالم ووفاة نحو 60 ألف شخص.