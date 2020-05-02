Advertisements

الكويت تعلن عن تعافي 101 مصاب بفيروس كورونا

السبت 02/مايو/2020 - 11:55 ص
الصحة الكويتية
الصحة الكويتية
وكالات

أعلنت وزارة الصحة في الكويت، اليوم السبت، عن تعافي 101 مصاب بفيروس كورونا ليصبح العدد الكلي لحالات الشفاء 1703، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد سجلت وزارة الصحة الكويتية، في وقت سابق، 152 إصابة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليصل الإجمالي إلى 3440.

 

وكانت وزارة الصحة الكويتية، أعلنت تعافي 206 من المصابين بفيروس كورونا لترتفع حالات الشفاء إلى 1012.

 

وقد سجلت وزارة الصحة الكويتية، 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 19.

وتسعى العديد من الدول لإيجاد علاج للفيروس الذي تسبب بوفاة أكثر من 74 ألف شخص حول العالم، وألحق بالاقتصاد العالمي خسائر كبيرة.

 

وتسبب تفشي فيروس كورونا الذي يواصل حصد الأرواح رغم الإجراءات الاحترازية العديدة التي جرى تطبيقها لوقف انتشاره، في رعب عالمي.

 

وتم تسجيل حتى الآن أكثر من مليون إصابة بفيروس كورونا في مختلف بلدان العالم ووفاة نحو 60 ألف شخص.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا تعافي 101 مصاب الكويت الصحة الكويتية

أخبار تهمك

16 نصيحة توضح الطريقة السليمة لعزل المخالطين لمصابي كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عــاجل.. حبس متهم انتحل صفة النائب العام

منذ حوالي 10 ساعة

3 صفقات على رادار الأهلي هذا الصيف.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

بعد فيلمه الإسرائيلي.. عمرو واكد يشارك في عمل مع مايا خليفة!

منذ حوالي 13 ساعة

شاهد.. وزيرة الصحة تكشف عن مفاجأة سارة بشأن دواء "ريمديسيفير"

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. طبيب مناعة: فيروس كورونا لا يصيب الرئة فقط (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بدء وضع كباش الأقصر بميدان التحرير (صور)

منذ حوالي 12 ساعة

الصحة: تسجيل 358 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و14 وفاة

منذ حوالي 19 ساعة

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة حول علاج مصابي كورونا

منذ يوم

كان في سيناء وأنا معرفش.. تصريحات مبكية لوالدة الشهيد عبدالحميد إمام "فيديو"

منذ يوم

الزمالك يضغط لخطف نجم بيراميدز

منذ ساعة و 6 دقيقة

كلوب يفاجئ محمد صلاح بتصريحات قوية

منذ حوالي 4 ساعات

مايا دياب تفضح المستور وتؤكد معرفتها بمقلب "رامز مجنون رسمي" قبل التصوير

منذ حوالي 4 ساعات

تصريحات عاجلة لمنظمة الصحة العالمية بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يتخذ خطوة جديدة بشأن رمضان صبحي

منذ ساعة و 27 دقيقة

هيديرسفيلد يفاجئ الأهلي بسعر رمضان صبحي الجديد

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

الصحة الكويتية تسجل 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الإماراتية تسجل 4 وفيات و376 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الكويتية تعلن عن تسجيل 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الكويتية تعلن شفاء 31 حالة من المصابين بفيروس كورونا

الصحة الكويتية تسجل 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا

الكويت تسجل 183 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:48 ص

مفاجأة.. طبيب مناعة: فيروس كورونا لا يصيب الرئة فقط (فيديو)

شاهد.. وزيرة الصحة تكشف عن مفاجأة سارة بشأن دواء "ريمديسيفير"

07:33 ص

عاجل.. بدء وضع كباش الأقصر بميدان التحرير (صور)

12:31 ص

الصحة: تسجيل 358 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و14 وفاة

05:51 م

تصريحات عاجلة لمنظمة الصحة العالمية بشأن لقاح كورونا

06:12 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة