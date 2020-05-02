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مواعيد عرض مسلسل الاختيار الحلقة 9 لـ أمير كرارة على قناة الحياة رمضان 2020

السبت 02/مايو/2020 - 11:53 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
ينشر موقع "الفجر الفني" موعد عرض مسلسل الأختيار الحلقة 9 على قناة "أون" التي تعرض يوميًا على مدار 30 يوم خلال الموسم الرمضاني الحالي 2020 للنجم أمير كرارة، وذلك لأن المسلسل حقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه.

مسلسل الأختيار يعرض على قناة "اون" بطولة النجم أمير كرارة يعرض الساعة 9 مسًاء.

يذكر أن مسلسل الاختيار يتناول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، ويشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.

أبطال مسلسل الاختيار

شارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي.

تفاصيل  الحلقة 8 مسلسل الاختيار

فشل أنصار بيت المقدس وهشام عشماوي في قتل وزير الداخلية المصرية، الأمر الذي أزعج هشام عشماوى بشكل كبير، مشاهد وضحت كيف يطبق هشام عشماوي آيات الله وتنقضها مع أفعاله، بينما المنسى يطبق آيات الله بشكلها الصحيح، تعليمات المنسى للجيش المصري، وانتهت الأحداث بمفاجأة صادمة لعشماوى، الذى ذهب إلى بيته، ليرى أسرته، أبلغه الحارس أن زوجته وأهله تم القبض عليهم.

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