Advertisements

رئيس جهاز العاشر: لنا نصيب الأسد في الإسكان الاجتماعي (فيديو)

السبت 02/مايو/2020 - 11:53 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، إن المدينة لها نصيب الأسد من وحدات الإسكان الاجتماعي على مستوى المدن الجديدة، حيث يوجد بها نحو 57 ألف وحدة سكنية.

وأشار "شاهين"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أنه جاري العمل على استكمال وحدات الإسكان الاجتماعي بمنطقة الأندلس بالمدينة، والتي تحتوي على 12 ألف وحدة سكنية، وتم الانتهاء من تنفيذ 2800 وحدة سكنية.

وأضاف أنه تم الانتهاء من تنفيذ 42 ألف وحدة سكنية من إجمالي الاوحدات بالمدينة، وجاري العمل على الانتهاء من تنفيذ 15 ألف وحدة سكنية المتبقية، حيث سيتم الانتهاء من مشروع الإسكان الاجتماعي بالكامل في نهاية 2020، مؤكدا أن كافة العاملين في مشروع الإسكان الاجتماعي ملتزمين بالاجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء الحجز الإلكتروني للوحدات السكنية المطروحة بمشروعي «سكن مصر ودار مصر» بـ16 مدينة جديدة هي «15 مايو – السادات – العاشر من رمضان – برج العرب الجديدة- 6 أكتوبر الجديدة – العبور – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – بدر – ناصر "غرب أسيوط" – المنيا الجديدة – غرب قنا- ٦ أكتوبر – الشيخ زايد دمياط الجديدة – الشروق».

تبدأ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديد، يوم الأحد المقبل 3 5 2020، الحجز الإلكتروني لعدد 1061 وحدة سكنية بالدورين (الأرضى – الأخير) بمشروع «دار مصر»، بـ5 مدن جديدة «15 مايو – السادات – العاشر من رمضان – بدر – برج العرب الجديدة».

كما تبدأ يوم الأحد الموافق 10 5 2020، عمليات الحجز الإلكتروني لعدد 2662 وحدة سكنية بالدورين (الأرضى – الأخير) بمشروع «سكن مصر»، بـ8 مدن جديدة (6 أكتوبر الجديدة – العبور – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – بدر – ناصر "غرب أسيوط" – المنيا الجديدة – غرب قنا).

وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، قد أكد أن سياسة وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تعمل على طرح الوحدات السكنية بمختلف أنواعها، من أجل تحقيق رغبة المصريين بمختلف شرائحهم فى التملك، وتحقيق التنمية المطلوبة، وزيادة الرقعة العمرانية، وتوفير جودة الحياة للمواطنين.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وحدات سكنية بوابة الفجر الفجر العاشر من رمضان الإسكان الاجتماعي أخبار مصر

أخبار تهمك

تصريحات عاجلة لمنظمة الصحة العالمية بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

كلوب يفاجئ محمد صلاح بتصريحات قوية

منذ حوالي 4 ساعات

كان في سيناء وأنا معرفش.. تصريحات مبكية لوالدة الشهيد عبدالحميد إمام "فيديو"

منذ يوم

الصحة: تسجيل 358 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و14 وفاة

منذ حوالي 19 ساعة

مايا دياب تفضح المستور وتؤكد معرفتها بمقلب "رامز مجنون رسمي" قبل التصوير

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. وزيرة الصحة تكشف عن مفاجأة سارة بشأن دواء "ريمديسيفير"

منذ حوالي 5 ساعات

هيديرسفيلد يفاجئ الأهلي بسعر رمضان صبحي الجديد

منذ حوالي 16 ساعة

الزمالك يضغط لخطف نجم بيراميدز

منذ ساعة

الأهلي يتخذ خطوة جديدة بشأن رمضان صبحي

منذ ساعة و 25 دقيقة

بعد فيلمه الإسرائيلي.. عمرو واكد يشارك في عمل مع مايا خليفة!

منذ حوالي 13 ساعة

عــاجل.. حبس متهم انتحل صفة النائب العام

منذ حوالي 10 ساعة

16 نصيحة توضح الطريقة السليمة لعزل المخالطين لمصابي كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة حول علاج مصابي كورونا

منذ يوم

3 صفقات على رادار الأهلي هذا الصيف.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. طبيب مناعة: فيروس كورونا لا يصيب الرئة فقط (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بدء وضع كباش الأقصر بميدان التحرير (صور)

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

احجز وحدتك بالإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي.. تعرف على الأسعار والشروط

وزارة الإسكان: فتح باب حجز وحدات "سكن مصر" و"جنة" في 7 مدن الثلاثاء المقبل

"الإسكان": بدء التسجيل وسداد جدية الحجز لوحدات "JANNA" و"سكن مصر" الثلاثاء المقبل

وزير الإسكان: تسجيل البيانات ودفع مقدمات 3336 وحدة بـ""JANNA و "سكن مصر"

"الإسكان" تعلن عن أخر موعد للتقديم لمشروعي ""JANNA و "سكن مصر"

"الإسكان" تستهل 2020 بطرح وحدات لمتوسطى الدخل.. تعرف على الشروط

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:48 ص

مفاجأة.. طبيب مناعة: فيروس كورونا لا يصيب الرئة فقط (فيديو)

شاهد.. وزيرة الصحة تكشف عن مفاجأة سارة بشأن دواء "ريمديسيفير"

07:33 ص

عاجل.. بدء وضع كباش الأقصر بميدان التحرير (صور)

12:31 ص

الصحة: تسجيل 358 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و14 وفاة

05:51 م

تصريحات عاجلة لمنظمة الصحة العالمية بشأن لقاح كورونا

06:12 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة