رئيس جهاز العاشر: لنا نصيب الأسد في الإسكان الاجتماعي (فيديو)

قال المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، إن المدينة لها نصيب الأسد من وحدات الإسكان الاجتماعي على مستوى المدن الجديدة، حيث يوجد بها نحو 57 ألف وحدة سكنية.





وأشار "شاهين"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أنه جاري العمل على استكمال وحدات الإسكان الاجتماعي بمنطقة الأندلس بالمدينة، والتي تحتوي على 12 ألف وحدة سكنية، وتم الانتهاء من تنفيذ 2800 وحدة سكنية.





وأضاف أنه تم الانتهاء من تنفيذ 42 ألف وحدة سكنية من إجمالي الاوحدات بالمدينة، وجاري العمل على الانتهاء من تنفيذ 15 ألف وحدة سكنية المتبقية، حيث سيتم الانتهاء من مشروع الإسكان الاجتماعي بالكامل في نهاية 2020، مؤكدا أن كافة العاملين في مشروع الإسكان الاجتماعي ملتزمين بالاجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.





وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء الحجز الإلكتروني للوحدات السكنية المطروحة بمشروعي «سكن مصر ودار مصر» بـ16 مدينة جديدة هي «15 مايو – السادات – العاشر من رمضان – برج العرب الجديدة- 6 أكتوبر الجديدة – العبور – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – بدر – ناصر "غرب أسيوط" – المنيا الجديدة – غرب قنا- ٦ أكتوبر – الشيخ زايد دمياط الجديدة – الشروق».





تبدأ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديد، يوم الأحد المقبل 3 5 2020، الحجز الإلكتروني لعدد 1061 وحدة سكنية بالدورين (الأرضى – الأخير) بمشروع «دار مصر»، بـ5 مدن جديدة «15 مايو – السادات – العاشر من رمضان – بدر – برج العرب الجديدة».





كما تبدأ يوم الأحد الموافق 10 5 2020، عمليات الحجز الإلكتروني لعدد 2662 وحدة سكنية بالدورين (الأرضى – الأخير) بمشروع «سكن مصر»، بـ8 مدن جديدة (6 أكتوبر الجديدة – العبور – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – بدر – ناصر "غرب أسيوط" – المنيا الجديدة – غرب قنا).





وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، قد أكد أن سياسة وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تعمل على طرح الوحدات السكنية بمختلف أنواعها، من أجل تحقيق رغبة المصريين بمختلف شرائحهم فى التملك، وتحقيق التنمية المطلوبة، وزيادة الرقعة العمرانية، وتوفير جودة الحياة للمواطنين.



