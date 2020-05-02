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بسبب كورونا استبعاد منتخب السعودية من بطولة آسيا

السبت 02/مايو/2020 - 11:57 ص
منتخب السعودية
منتخب السعودية
هيثم موسى
اقترب الاتحاد السعودي لكرة القدم، من استبعاد منتخب بلاده من المشاركة في بطولة غرب آسيا المقرر إقامتها في الإمارات خلال شهر يناير المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط" أن الاتحاد السعودي ينتظر معرفة مصير بقية المنافسات الأكثر أهمية ويأتي في مقدمتها النسخة الحالية من بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان و دور المجموعات بدوري أبطال آسيا بالإضافة للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2022 والتي تم إيقافها جميعا بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن تلك البطولات يوليها الاتحاد السعودي أهمية قصوى مقارنة بالأهمية التي يوليها لبطولة غرب آسيا.

وأضافت الصحيفة أنه يرجح أن تكون المشاركة السعودية في هذه البطولة، إما من خلال المشاركة بقائمة من اللاعبين اللذين يمكن أن يكونوا رديفا للمنتخب الأول أو المشاركة بالمنتخب الأولمبي لتكون هذه البطولة خير إعداد له قبل المشاركة في أولمبياد طوكيو.

وذكرت الصحيفة، أن الاتحاد السعودي يفضل عدم المشاركة بالمنتخب الأول خشية زيادة الضغوط على اللاعبين الدوليين.

وشارك المنتخب السعودي في النسخة الماضية من بطولة غرب آسيا التي أقيمت في العراق العام الماضي وتُوج المنتخب البحريني بلقبها.



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