Advertisements

مواعيد عرض مسلسل الاختيار الحلقة 9 لـ يوسف الشريف على "on" رمضان 2020

السبت 02/مايو/2020 - 12:00 م
بوابة الفجر
رشا عادل
ينشر موقع "الفجر الفني" موعد عرض مسلسل النهاية الحلقة 9 على قناة "أون" التي تعرض يوميًا على مدار 30 يوم خلال الموسم الرمضاني الحالي 2020 للفنان يوسف الشريف، وذلك لأن المسلسل حقق متابعه عاليه منذ بداية عرضه.

قصة مسلسل النهاية الحلقة 9

تدور أحداث وقصة مسلسل النهاية الحلقة 9 حول مهندس يتصدى في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.


ستعرض الحلقة 9 من مسلسل النهاية للنجم يوسف الشريف على قناة أون

تردد القناة:10864 أفقي.

الاستقطاب:56.

معدل الترميز:27500.


ملخص الحلقة 8 مسلسل النهاية لـ يوسف

تحقيق الظابط مؤنس مع صباح ويسألها لماذا سرقت وعيه لتفصح له عن حبها لزين، ويسألها عن مكعب الطاقة الذي صنعوا زين وتقول انها لا تعلم شئ ليستغرب مؤنس وأن والدها كان يعمل في هذا الشئ، ويخبرها أنها ستعمل معهم في انيرجي كو اذا ثبتت براءتها وأن أفصحت له عن المكان الأصلي لوعي زين يتركها تذهب بيتها وتبكي صباح كثيرا رافضة عملها في المصنع.

ثم يتصل غفران بمراد المحروق ويسألوا عن عزيز وأنه متهم بسرقة وعي زين وأن الأمن لم يعثر على شئ مع صباح وأنه من الممكن أن يكون عزيز لديه نسخات عديدة.

أبطال مسلسل النهاية

يوسف الشريف وسهر الصايغ وعمرو عبدالجليل ومحمود الليثي وناهد السباعي ومحمد جمعة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

يرا نهاية الحلقة مسلسل النهاية 8 عرض مسلسل النهايه النهاية الحلقة 8 الحلقة 8 من مسلسل النهاية 5

أخبار تهمك

كان في سيناء وأنا معرفش.. تصريحات مبكية لوالدة الشهيد عبدالحميد إمام "فيديو"

منذ يوم

مايا دياب تفضح المستور وتؤكد معرفتها بمقلب "رامز مجنون رسمي" قبل التصوير

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يضغط لخطف نجم بيراميدز

منذ ساعة و 6 دقيقة

بعد فيلمه الإسرائيلي.. عمرو واكد يشارك في عمل مع مايا خليفة!

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يتخذ خطوة جديدة بشأن رمضان صبحي

منذ ساعة و 27 دقيقة

شاهد.. وزيرة الصحة تكشف عن مفاجأة سارة بشأن دواء "ريمديسيفير"

منذ حوالي 5 ساعات

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة حول علاج مصابي كورونا

منذ يوم

مفاجأة.. طبيب مناعة: فيروس كورونا لا يصيب الرئة فقط (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بدء وضع كباش الأقصر بميدان التحرير (صور)

منذ حوالي 12 ساعة

تصريحات عاجلة لمنظمة الصحة العالمية بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

3 صفقات على رادار الأهلي هذا الصيف.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

كلوب يفاجئ محمد صلاح بتصريحات قوية

منذ حوالي 4 ساعات

هيديرسفيلد يفاجئ الأهلي بسعر رمضان صبحي الجديد

منذ حوالي 16 ساعة

الصحة: تسجيل 358 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و14 وفاة

منذ حوالي 19 ساعة

عــاجل.. حبس متهم انتحل صفة النائب العام

منذ حوالي 10 ساعة

16 نصيحة توضح الطريقة السليمة لعزل المخالطين لمصابي كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

ملخص الحلقة الثالثة من مسلسل "النهاية" ليوسف الشريف

أحداث الحلقة 5 مسلسل النهاية.. بماذا وعد محمد العمروسي ناهد السباعي؟

مواعيد مشاهدة الحلقة 6 مسلسل النهاية ليوسف الشريف على قناة on e

لهذا السبب.. رضوى تطرد روبوت زين خارج المنزل ولكنه يعترض في "النهاية"

أبرز ما جاء في الحلقة السادسة من مسلسل "النهاية" ليوسف الشريف

الحلقة 7 مسلسل "النهاية" تعرض على قناة أون في هذه المواعيد

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:48 ص

مفاجأة.. طبيب مناعة: فيروس كورونا لا يصيب الرئة فقط (فيديو)

شاهد.. وزيرة الصحة تكشف عن مفاجأة سارة بشأن دواء "ريمديسيفير"

07:33 ص

عاجل.. بدء وضع كباش الأقصر بميدان التحرير (صور)

12:31 ص

الصحة: تسجيل 358 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و14 وفاة

05:51 م

تصريحات عاجلة لمنظمة الصحة العالمية بشأن لقاح كورونا

06:12 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة