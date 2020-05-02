مواعيد عرض مسلسل الاختيار الحلقة 9 لـ يوسف الشريف على "on" رمضان 2020

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ينشر موقع "الفجر الفني" موعد عرض مسلسل النهاية الحلقة 9 على قناة "أون" التي تعرض يوميًا على مدار 30 يوم خلال الموسم الرمضاني الحالي 2020 للفنان يوسف الشريف، وذلك لأن المسلسل حقق متابعه عاليه منذ بداية عرضه.



قصة مسلسل النهاية الحلقة 9



تدور أحداث وقصة مسلسل النهاية الحلقة 9 حول مهندس يتصدى في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.





ستعرض الحلقة 9 من مسلسل النهاية للنجم يوسف الشريف على قناة أون



تردد القناة:10864 أفقي.



الاستقطاب:56.



معدل الترميز:27500.





ملخص الحلقة 8 مسلسل النهاية لـ يوسف



تحقيق الظابط مؤنس مع صباح ويسألها لماذا سرقت وعيه لتفصح له عن حبها لزين، ويسألها عن مكعب الطاقة الذي صنعوا زين وتقول انها لا تعلم شئ ليستغرب مؤنس وأن والدها كان يعمل في هذا الشئ، ويخبرها أنها ستعمل معهم في انيرجي كو اذا ثبتت براءتها وأن أفصحت له عن المكان الأصلي لوعي زين يتركها تذهب بيتها وتبكي صباح كثيرا رافضة عملها في المصنع.



ثم يتصل غفران بمراد المحروق ويسألوا عن عزيز وأنه متهم بسرقة وعي زين وأن الأمن لم يعثر على شئ مع صباح وأنه من الممكن أن يكون عزيز لديه نسخات عديدة.



أبطال مسلسل النهاية



يوسف الشريف وسهر الصايغ وعمرو عبدالجليل ومحمود الليثي وناهد السباعي ومحمد جمعة.

