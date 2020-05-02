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"ايتيدا": 17 مليون جنيه إجمالي المساندة التصديرية لشركات التكنولوجيا

السبت 02/مايو/2020 - 11:59 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ

أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، اليوم السبت، اعتماد إجراءات صرف المساندة التصديرية للمجموعة الثانية من الشركات المشتركة بالدورة العاشرة من برنامج المساندة التصديرية لشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.


وبلغ إجمالي مبلغ المساندة التصديرية المعتمد صرفه للمجموعة الثانية من الشركات حوالي 11,863,223 مليون جنيه مصري، يحصل عليها 27 شركة من فئة الشركات المتوسطة، منهم 8 شركات جديدة تستفيد لأول مرة من البرنامج.


وبصرف هذه الدفعة للمجموعة الثانية من الشركات يصبح إجمالي عدد الشركات المستفيدة من البرنامج حتى الأن 52 شركة، كما وصل إجمالي مبلغ المساندة التصديرية المعتمد صرفه من الهيئة للمجموعة الأولى والثانية معاً 17,032,626 مليون جنيه مصري.


وفي سياق متصل، أوضحت الهيئة أن إجمالى عدد الشركات التى قامت بإبداء رغبتها للاشتراك في البرنامج وصل إلى 165 شركة قام منهم 113 شركة بالاشتراك في البرنامج وتقديم المستندات الثبوتية عن الصادرات للهيئة، وذلك بعد قيام الهيئة بإعادة فتح باب التسجيل في البرنامج لمدة أسبوع إضافي والتي انتهت في 16 من إبريل الماضي.


يذكر أن الهيئة قامت بتعجيل إجراءات صرف برنامج المساندة التصديرية لتبدأ في شهر إبريل الماضي بدلاً من يونيو وعلى دفعات بحيث تكون أسبقية الصرف للشركات متناهية الصغر والصغيرة ثم المتوسطة، وذلك كواحدة من الإجراءات العاجلة التي اتخذتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة لإنعاش سوق تكنولوجيا المعلومات ومساندة الشركات العاملة بالقطاع لتخفيف الآثار السلبية الناجمة عن أزمة فيروس كورونا المستجد.

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