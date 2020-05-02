صالح جمعة يرفض عرضا من أحد أندية الدوري المصري

أظهر أحد أندية الدوري المصري الممتاز رغبة في التعاقد مع صالح جمعة نجم النادي الأهلي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





واستقر مسئولو القلعة الحمراء في الفترة الماضية على رحيل صالح جمعة عن صفوف النادي في نهاية الموسم الجاري.





وتقدم نادي إنبي بعرض رسمي إلى صالح جمعة لضمه في الصيف القادم ولكن اللاعب رفض العرض نهائيا مؤكدا أنه لا يرغب في الانتقال إلى النادي البترولي.





ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع صالح جمعة في نهاية الموسم الجاري أبرزها نادي الانتاج الحربي ونادي مصر المقاصة والإسماعيلي.



