العثور على عامل غريقًا بعد 4 أيام في قنا (صور)

Advertisements

تمكنت الأجهزة التنفيذية والامنية وقوات الإنقاذ النهري وقوات الحماية المدنية بالتعاون مع بعض الصيادين في نجع حمادي، شمال محافظة قنا، من العثور على جثمان عامل بعد غرقه في نهر النيل منذ 4 أيام.



حيث كان مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبدالحميد، قد تلقى إخطارًا من العميد عبد الحميد بدر، مأمور مركز شرطة نجع حمادي، بغرق محمود معروف، 24 عامًا، مقيم بمنطقة الساحل بنجع حمادي، بعد سقوطه من فلوكة في نهر النيل بنجع حمادي.



وتمكنت جهود الأجهزة الأمنية والمواطنين والصيادين من المنطقة في البحث عن العامل، والتي تمكنت من العثور عليه، عقب غرقه منذ 4 أيام، بعد ان انقلبت به فلوكة بداخل النيل.



في سياق آخر صرح اللواء اشرف الداودي محافظ قنا ان مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا قامت بحملات تفتيشية بمراكز ومدن المحافظة خلال الفترة من 2042020 وحتي 2642020 اسفرت عن ضبط 211مخالفة تموينية متنوعة يأتي ذلك في إطار جهود محافظة قنا لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومتابعة مدى التزام التجار بالأسعار المتداولة.



من جانبه اوضح الاستاذ احمد السيد وكيل وزارة التموين ان الحملات التفتيشية نجحت خلال تلك الفترة في تحرير 97 محضر لمخالفات عدم اعلان اسعار، 23 مخالفة خبز غير مطابق للمواصفات، 20 مخالفة ذبح خارج المجازر الحكومية، 16 مخالفة عدم الاعلان عن قائمة تشغيل، 15مخالفة سلع منتهية الصلاحية، 11مخالفة مخابز مغلقة، 7 مخالفات عدم الالتزام بالتعليمات، 5 مخالفة نقص وزن، 3مخالفات عدم وجود ميزان، 3 مخالفات عدم اعلان عن مخزن، 3 مخالفات تصرف في دقيق مخابز، 3 مخالفات عدم نظافة ادوات العجن، 2 مخالفة عدم الاحتفاظ بفواتير، 2مخالفة تداول سلع مجهولة المصدر، مخالفة واحدة ادارة منشاة بدون ترخيص.



وفي سياق آخر صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا أنه تم توريد 2774 طن و673 كيلوجرام من محصول القمح للصوامع والشون بالمحافظة ليصبح اجمالي ما تم توريده حتى الان 36203 طن و413 كيلوجرام من القمح، مؤكدًا على متابعته بصفة دورية لأعمال التوريد إلى صوامع وشوّن المحافظة للتأكد من انتظامها دون أي معوقات.



وأشار المحافظ إلى أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح خلال الموسم الحالي بجميع مراكز المحافظة بلغت 105 ألف فدان، بينما تبلغ السعة التخزينية الإجمالية للصوامع والشوّن بالمحافظة 173 ألفا و590 طن موزعة على 4 صوامع بسعة تخزينية تصل إلى 150 ألف طن و8 شون بإجمالي طاقة تخزينية بلغت 23 ألف و590 طن.

