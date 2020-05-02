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التموين: نعرض السلع للمواطن بأسعار أقل من السوق بـ30%

السبت 02/مايو/2020 - 12:06 م
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
قال عصام حسين، مدير أحد أفرع المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، إن كافة السلع متوفرة، ومخزونها يكفي لمدة 3 أشهر وأكثر، فضلا على أن الأسعار أقل من بنسبة 30% عن الأسواق الأخرى.

وأشار "حسين"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أن وزارة التموين تدعم العديد من السلع، وهو ما يساهم في خفض أسعارها، مؤكدا أنهم يتبعون كافة الإجراءات الوقائية في المجمع الاستهلاكي، حيث يرتدي العاملين الكمامات والقفازات.

وأضاف أن عربات المشتريات يتم تطهيرها أكثر من مرة، فضلا عن تعقيم المكان نفسه، معلقا: "نتخذ الإجراءات حماية لأنفسنا والزائرين".

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بدء المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية وبقالى التموين صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر مايو، لأصحاب البطاقات التموينية من خلال بقالين التموين ومنافذ التوزيع.

ووجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، الشركة للقابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة باستمرار طرح كل السلع الغذائية والسلع الأساسية للمواطنين وبكميات إضافية لتلبية احتياجات المواطنين، وكذلك طرح منتجات اللحوم والدواجن.

وأشار إلى أن كل السلع الغذائية من زيت وسكر وأرز وقمح وسمن ومكرونة وبقوليات، وكل احتياجات المواطنين من سلع تكفى لأكثر من 4 أشهر، واللحوم والسكر والدواجن لأكثر من 6 أشهر، ومع ذلك لاهتمام القيادة السياسية باستمرار تأمين المخزون تم التوجيه وجارى زيادة الاحتياطى الاستراتيجى من هذه المنتجات.

وأكد وزير التموين استمرار طرح كوبونات المشتريات السلعية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، مؤكدة أنه يسمح للمواطن حامل الكوبون شراء كافة السلع الغذائية بقيمة الكوبون من فروع المجمعات الاستهلاكية، كما يمكن للمواطنين التعرف على أماكن شراء الكوبونات من خلال الدخول على الموقع الرسمى لوزارة التموين وكذلك الصفحة الرسمية للوزارة على "فيس بوك".


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وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 79 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1460 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1875 حالة، من ضمنهم الـ 1460 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 358 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 5895 حالة من ضمنهم 1460 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و406 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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