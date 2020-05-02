التموين: نعرض السلع للمواطن بأسعار أقل من السوق بـ30%

قال عصام حسين، مدير أحد أفرع المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، إن كافة السلع متوفرة، ومخزونها يكفي لمدة 3 أشهر وأكثر، فضلا على أن الأسعار أقل من بنسبة 30% عن الأسواق الأخرى.





وأشار "حسين"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أن وزارة التموين تدعم العديد من السلع، وهو ما يساهم في خفض أسعارها، مؤكدا أنهم يتبعون كافة الإجراءات الوقائية في المجمع الاستهلاكي، حيث يرتدي العاملين الكمامات والقفازات.





وأضاف أن عربات المشتريات يتم تطهيرها أكثر من مرة، فضلا عن تعقيم المكان نفسه، معلقا: "نتخذ الإجراءات حماية لأنفسنا والزائرين".





وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بدء المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية وبقالى التموين صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر مايو، لأصحاب البطاقات التموينية من خلال بقالين التموين ومنافذ التوزيع.





ووجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، الشركة للقابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة باستمرار طرح كل السلع الغذائية والسلع الأساسية للمواطنين وبكميات إضافية لتلبية احتياجات المواطنين، وكذلك طرح منتجات اللحوم والدواجن.





وأشار إلى أن كل السلع الغذائية من زيت وسكر وأرز وقمح وسمن ومكرونة وبقوليات، وكل احتياجات المواطنين من سلع تكفى لأكثر من 4 أشهر، واللحوم والسكر والدواجن لأكثر من 6 أشهر، ومع ذلك لاهتمام القيادة السياسية باستمرار تأمين المخزون تم التوجيه وجارى زيادة الاحتياطى الاستراتيجى من هذه المنتجات.





وأكد وزير التموين استمرار طرح كوبونات المشتريات السلعية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، مؤكدة أنه يسمح للمواطن حامل الكوبون شراء كافة السلع الغذائية بقيمة الكوبون من فروع المجمعات الاستهلاكية، كما يمكن للمواطنين التعرف على أماكن شراء الكوبونات من خلال الدخول على الموقع الرسمى لوزارة التموين وكذلك الصفحة الرسمية للوزارة على "فيس بوك".



