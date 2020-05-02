Advertisements

عرض الحلقة 9 مسلسل سلطانة المعز في هذه الأوقات

السبت 02/مايو/2020 - 12:07 م
غادة عبدالرازق
غادة عبدالرازق
رشا عادل
يعرض موقع "الفجر الفني" موعد عرض مسلسل سلطانة المعز الحلقة 9 على قناة "النهار" التي تعرض يوميًا على مدار 30 يوم خلال الموسم الرمضاني الحالي 2020 للنجمة غادة عبدالرزاق، وذلك لأن المسلسل حقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه.

أحداث الحلقة 9  مسلسل سلطانة المعز

ستشهد الحلقة 9 مسلسل سلطانة المعز العديد من الأحداث المثيرة بعدما شهدت الحلقة السابقة إخبار السلطانة غادة عبد الرازق لـ"نعيم"محمود عبد المغني بأنها تريد أن تقطع اجازة شهر العسل لأنها اشتاقت لأسرتها وأهل منطقتها، وظهور الفتاة الشاهدة على جريمة "نعيم" محمود عبد المغني وشقيقه "شمس"محمد شاهين في قضية مقتل ال١٨ شخصًا للاتجار بالأعضاء البشرية وذهابها لإحدى المكان فوجدت طعامًا أمامها فأخذت منه جزءًا كبيرًا.

ثم إخبار "رضا"شريف إدريس لـ"سلام" أحمد ماجد بأن السلطانة قررت مساعدته بإحضارها لسيارة للسياحة لكي يعمل عليها، لكنه أخبره أنه يُريد مبلغًا ٢٠٠ ألف جنيه لكي يتمكن من السفر للخارج بدلًا من الهروب بإحدى الطرق الغير شرعية، وتشاجر "كريمة" دينا مع زوجها بسبب أن زوجها يرفض العلاج لكي يتمكنوا من الإنجاب.

وذهاب "نعيم" للدير وجعل الراهبات الموجودين داخله ليرون صورة الفتاة التي هربت وقعت جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية ليسألهم عما إذا كانوا قد رأوها من قبل ليقنعهم بأن عدم ظهورها يشكل خطرًا كبيرًا على حياته وحياة من حوله ليخبروه آنهم لم يروها من قبل.

مواعيد عرض الحلقة 9 مسلسل غادة عبدالرازق

يعرض على قناة "النهار" بطولة النجمة غادة عبدالررازق يعرض الساعة 6 ونصف مسًاء.


أبطال المسلسل

بطولة غادة عبدالرازق، محمود عبدالمغني، دينا، كريم الأبنودي، محمد لطفي، محمد شاهين، حسن حسني، طاهرة، شريف إدريس، محمد شاهين، نسرين إمام، محمود البزاوي، محمد حاتم، انتصار،وهو من ﺇﺧﺮاﺝ محمد بكير،ﺗﺄﻟﻴﻒ أياد إبراهيم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عرض مسلسل

أخبار تهمك

الصحة: تسجيل 358 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و14 وفاة

منذ حوالي 19 ساعة

3 صفقات على رادار الأهلي هذا الصيف.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

كان في سيناء وأنا معرفش.. تصريحات مبكية لوالدة الشهيد عبدالحميد إمام "فيديو"

منذ يوم

عاجل.. بدء وضع كباش الأقصر بميدان التحرير (صور)

منذ حوالي 12 ساعة

تصريحات عاجلة لمنظمة الصحة العالمية بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

كلوب يفاجئ محمد صلاح بتصريحات قوية

منذ حوالي 4 ساعات

هيديرسفيلد يفاجئ الأهلي بسعر رمضان صبحي الجديد

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة.. طبيب مناعة: فيروس كورونا لا يصيب الرئة فقط (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

مايا دياب تفضح المستور وتؤكد معرفتها بمقلب "رامز مجنون رسمي" قبل التصوير

منذ حوالي 4 ساعات

16 نصيحة توضح الطريقة السليمة لعزل المخالطين لمصابي كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يضغط لخطف نجم بيراميدز

منذ ساعة و 7 دقيقة

شاهد.. وزيرة الصحة تكشف عن مفاجأة سارة بشأن دواء "ريمديسيفير"

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يتخذ خطوة جديدة بشأن رمضان صبحي

منذ ساعة و 28 دقيقة

عــاجل.. حبس متهم انتحل صفة النائب العام

منذ حوالي 10 ساعة

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة حول علاج مصابي كورونا

منذ يوم

بعد فيلمه الإسرائيلي.. عمرو واكد يشارك في عمل مع مايا خليفة!

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

"النهار" تتعاقد على عرض "سلطانة المعز" لغادة عبد الرازق

محمود عبد المغني يستنجد بغادة عبد الرازق في "سلطانة المعز"

ملخص أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "سلطانة المعز"

ملخص أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "سلطانة المعز"

في خامس حلقات "سلطانة المعز".. نعيم يطلب الزواج من السلطانة

مشاهدة الحلقة 6 مسلسل سلطانة المعز لـ غادة عبدالرازق في هذه المواعيد

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:48 ص

مفاجأة.. طبيب مناعة: فيروس كورونا لا يصيب الرئة فقط (فيديو)

شاهد.. وزيرة الصحة تكشف عن مفاجأة سارة بشأن دواء "ريمديسيفير"

07:33 ص

عاجل.. بدء وضع كباش الأقصر بميدان التحرير (صور)

12:31 ص

الصحة: تسجيل 358 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و14 وفاة

05:51 م

تصريحات عاجلة لمنظمة الصحة العالمية بشأن لقاح كورونا

06:12 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة