عرض الحلقة 9 مسلسل سلطانة المعز في هذه الأوقات

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يعرض موقع "الفجر الفني" موعد عرض مسلسل سلطانة المعز الحلقة 9 على قناة "النهار" التي تعرض يوميًا على مدار 30 يوم خلال الموسم الرمضاني الحالي 2020 للنجمة غادة عبدالرزاق، وذلك لأن المسلسل حقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه.



أحداث الحلقة 9 مسلسل سلطانة المعز



ستشهد الحلقة 9 مسلسل سلطانة المعز العديد من الأحداث المثيرة بعدما شهدت الحلقة السابقة إخبار السلطانة غادة عبد الرازق لـ"نعيم"محمود عبد المغني بأنها تريد أن تقطع اجازة شهر العسل لأنها اشتاقت لأسرتها وأهل منطقتها، وظهور الفتاة الشاهدة على جريمة "نعيم" محمود عبد المغني وشقيقه "شمس"محمد شاهين في قضية مقتل ال١٨ شخصًا للاتجار بالأعضاء البشرية وذهابها لإحدى المكان فوجدت طعامًا أمامها فأخذت منه جزءًا كبيرًا.



ثم إخبار "رضا"شريف إدريس لـ"سلام" أحمد ماجد بأن السلطانة قررت مساعدته بإحضارها لسيارة للسياحة لكي يعمل عليها، لكنه أخبره أنه يُريد مبلغًا ٢٠٠ ألف جنيه لكي يتمكن من السفر للخارج بدلًا من الهروب بإحدى الطرق الغير شرعية، وتشاجر "كريمة" دينا مع زوجها بسبب أن زوجها يرفض العلاج لكي يتمكنوا من الإنجاب.



وذهاب "نعيم" للدير وجعل الراهبات الموجودين داخله ليرون صورة الفتاة التي هربت وقعت جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية ليسألهم عما إذا كانوا قد رأوها من قبل ليقنعهم بأن عدم ظهورها يشكل خطرًا كبيرًا على حياته وحياة من حوله ليخبروه آنهم لم يروها من قبل.



مواعيد عرض الحلقة 9 مسلسل غادة عبدالرازق



يعرض على قناة "النهار" بطولة النجمة غادة عبدالررازق يعرض الساعة 6 ونصف مسًاء.





أبطال المسلسل



بطولة غادة عبدالرازق، محمود عبدالمغني، دينا، كريم الأبنودي، محمد لطفي، محمد شاهين، حسن حسني، طاهرة، شريف إدريس، محمد شاهين، نسرين إمام، محمود البزاوي، محمد حاتم، انتصار،وهو من ﺇﺧﺮاﺝ محمد بكير،ﺗﺄﻟﻴﻒ أياد إبراهيم.



