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ارتفاع القروض الاستهلاكية في السعودية إلى 335.65 مليار ريال

السبت 02/مايو/2020 - 12:07 م
بوابة الفجر
ارتفعت القروض الاستهلاكية في السعودية بنهاية الربع الأول من العام الجاري إلى نحو 335.65 مليار ريال، بنمو 5.1 في المائة مقارنة بنحو 319.25 مليار ريال بنهاية الربع المماثل من العام السابق.


ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن القروض الاستهلاكية بهذه القيمة سجلت بنهاية الربع الأول 2020 أعلى مستوياتها منذ عام 1998.


وتقسم القروض الاستهلاكية، بحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، إلى سبعة أقسام: قروض "ترميم وتحسين عقارات"، وقروض "سيارات ووسائل نقل شخصية"، وقروض "أثاث وسلع معمرة"، وقروض "تعليم"، وقروض "رعاية صحية"، وقروض "سياحة وسفر"، وقروض "أخرى".


وارتفعت قروض "أثاث وسلع معمرة" 2.3 في المائة بما يعادل 289 مليون ريال لتبلغ قيمتها نحو 12.63 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2020 مقارنة بـ12.34 مليار ريال بنهاية الربع المقابل من 2019.


أما قروض "التعليم"، فارتفعت أيضا 3.1 في المائة بما يعادل 106 ملايين ريال لتبلغ قيمتها نحو 3.47 مليار ريال مقابل 3.36 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2019.


ونمت أيضا قروض "السياحة والسفر" إلى 521 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2020 مقارنة بـ448 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2019، وذلك بارتفاع 16.3 في المائة بما يعادل 73 مليون ريال.


وارتفعت قروض "أخرى" 5.1 في المائة بما يعادل نحو 18.43 مليار ريال لتصل قيمتها إلى 277.14 مليار ريال مقارنة بـ258.71 مليار ريال بنهاية الربع المماثل من 2019.


وتشكل قروض "أخرى" النسبة الكبرى من قيمة القروض الاستهلاكية، إذ تستحوذ على نحو 82.6 في المائة من إجمالي قيمة القروض الاستهلاكية.

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