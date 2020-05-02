إجلاء الآلاف في أوزبكستان وكازاخستان بسبب الفيضانات

أعلنت السلطات، اليوم السبت، أن دولتا أوزبكستان وكازاخستان أجلت عشرات الآلاف من الأشخاص من حوض نهر سير داريا بعد انفجار خزان في الجانب الأوزبكي مما أدى إلى إغراق مناطق واسعة على جانبي الحدود.