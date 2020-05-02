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إجلاء الآلاف في أوزبكستان وكازاخستان بسبب الفيضانات

السبت 02/مايو/2020 - 12:07 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
أعلنت السلطات، اليوم السبت، أن دولتا أوزبكستان وكازاخستان أجلت عشرات الآلاف من الأشخاص من حوض نهر سير داريا بعد انفجار خزان في الجانب الأوزبكي مما أدى إلى إغراق مناطق واسعة على جانبي الحدود.

وقالت حكومة طشقند، إن أوزبكستان قامت بإجلاء نحو 70 ألف شخص من 22 قرية في المنطقة المتضررة بعد انفجار 1 مايو، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وقال الحاكم أميرزاك شوكيف، إن السلطات في كازاخستان قامت بإجلاء نحو 5400 شخص من أربع قرى في إقليم تركستان الجنوبي، مضيفًا أن بعض الأشخاص غادروا المنطقة ليلًا بمفردهم.

وقالت الحكومة الأوزبكية، إنها تمكنت من تقليل تدفق المياه وتحويلها إلى بحيرة قريبة.

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