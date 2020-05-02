أديبايور يهاجم "كاف" بسبب محمد صلاح وماني

أثار التوجولي إيمانويل أديبابور نجم ريال مدريد السابق، الجدل بالحديث عن عدم أحقية محمد صلاح وساديو ماني ثنائي ليفربول بجائزة الأفضل في إفريقيا.





وقال أديبايور، الذي يدافع حاليا عن ألوان نادي أسونسيون الباراجوياني، في تصريحات لصحيفة "أول أفريقا": "لقد أبعدت نفسي عن كل ما يخص الكرة الإفريقية بسبب الفساد والطريقة التي تدار بها الأمور، لكن كيف لماني أن يتوج بجائزة أفضل لاعب في القارة وهو ليس لاعبا فيها، ليونيل ميسي لم يفز أبدا بأي جائزة في قارة أمريكا الجنوبية.. في حياتي الكروية رأيت الكثير من اللاعبين الأوروبيين لعبوا في أمريكا وظهروا بشكل رائع ولم يدخلوا قوائم الترشيحات، ولكن في إفريقيا نرى لاعبا إفريقيا يلعب في أوروبا ويتوج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا.. كيف هذا ؟".





وأضاف الدولي التوجولي، الذي توج أيضا بجائزة أفضل لاعب إفريقي في العام 2008 عندما كان يلعب لأرسنال الإنجليزي: "في البرازيل نيمار لا يفوز بجائزة لاعب الموسم، لكن يمكن أن ينال جائزة لاعب العام في البرازيل، فكيف يفوز صلاح وماني بجائزة أفضل لاعب إفريقي؟ هذا سيناريو غير جيد، هذه الجائزة تعود للاعبين يلعبون في إفريقيا".





وأثار أديبايور، الجدل مؤخرا من خلال رفضه شخصيا تقديم دعم مالي لبلاده من أجل المساعدة في مكافحة فيروس كورونا، حيث قال: "لست أنا من جلب كورونا إلى التوغو لكي أتبرع لمجابهته".





يذكر أن صلاح توج بالكرة الذهبية الإفريقية في مناسبتين في العامين 2017 و2018، فيما نالها زميله في نادي ليفربول، ماني، في العام الماضي.



