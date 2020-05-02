Advertisements

لقاء نادر للفنانة يسرا مع جمهور الثقافة على اليوتيوب.. سيتم إذاعته غدا

السبت 02/مايو/2020 - 12:06 م
يسرا
يسرا
أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، أنها ستُذيع لقاء نادر للفنانة القديرة يسرا مع جمهور الثقافة فى مصر، غدًا الأحد، عبر قناتها على موقع يوتيوب.

وتتيح الهيئة أرشيفها الإبداعي والثقافي المرئي والمطبوع لجمهور الثقافة؛ ضمن مبادرة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة "خليك فى البيت.. الثقافة بين إيديك"، والتى تعكس إجراءات الوزارة المتماشية مع قرارات رئاسة الوزراء بشأن احتياطات السلامة لحماية المواطنين من انتشار فيروس كورونا.

لقاء يسرا جاء ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 1997، وشهد حضورا جماهيريا كبيرا، وتحدثت خلاله عن مشوارها الفنى وأزمات السينما المصرية وقتئذ، وعلاقاتها بأبناء جيلها من الفنانين والفنانات والكتاب والمخرجين.

وتستمر هيئة الكتاب فى إتاحة الأرشيف الإبداعي المطبوع لديها عبر بوابة وزارة الثقافة المصرية؛ للاطلاع وتحميل إصداراتها من الكتب والمجلات، كما قامت بتفعيل صالون القاهرة الثقافى الدولى أون لاين عبر صفحته على موقع فيسبوك.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

يوتيوب وزارة الثقافة جمهور الثقافة الهيئة المصرية العامة للكتاب الثقافة

أخبار تهمك

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة حول علاج مصابي كورونا

منذ يوم

عاجل.. بدء وضع كباش الأقصر بميدان التحرير (صور)

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يتخذ خطوة جديدة بشأن رمضان صبحي

منذ ساعة و 28 دقيقة

تصريحات عاجلة لمنظمة الصحة العالمية بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

شاهد.. وزيرة الصحة تكشف عن مفاجأة سارة بشأن دواء "ريمديسيفير"

منذ حوالي 5 ساعات

هيديرسفيلد يفاجئ الأهلي بسعر رمضان صبحي الجديد

منذ حوالي 16 ساعة

3 صفقات على رادار الأهلي هذا الصيف.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

بعد فيلمه الإسرائيلي.. عمرو واكد يشارك في عمل مع مايا خليفة!

منذ حوالي 13 ساعة

مايا دياب تفضح المستور وتؤكد معرفتها بمقلب "رامز مجنون رسمي" قبل التصوير

منذ حوالي 4 ساعات

كان في سيناء وأنا معرفش.. تصريحات مبكية لوالدة الشهيد عبدالحميد إمام "فيديو"

منذ يوم

الزمالك يضغط لخطف نجم بيراميدز

منذ ساعة و 7 دقيقة

16 نصيحة توضح الطريقة السليمة لعزل المخالطين لمصابي كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. طبيب مناعة: فيروس كورونا لا يصيب الرئة فقط (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

الصحة: تسجيل 358 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و14 وفاة

منذ حوالي 19 ساعة

عــاجل.. حبس متهم انتحل صفة النائب العام

منذ حوالي 10 ساعة

كلوب يفاجئ محمد صلاح بتصريحات قوية

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

خصومات تصل 70%.. "الأثار" تشارك في معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب

عروض فنية ومسرحيات نادرةأون لاين" إهداء من وزارة الثقافة للجمهور

وزير الثقافة: إذاعة جميع عروض الأوبرا وحفلات الموسيقى العربية بموقعها الإلكتروني

وزير الثقافة تطلق المبادرة الإليكترونية "خليك في البيت .. الثقافة بين ايديك" على شبكة الإنترنت

تشجيعا لحملة خليك بالبيت.. وزارة الثقافة تطرح عدد من الكتب عبر موقعها الإلكتروني

جمال الشاعر عن بث أنشطة وزارة الثقافة "أون لاين": "ترقمنوا تتقدموا"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:48 ص

مفاجأة.. طبيب مناعة: فيروس كورونا لا يصيب الرئة فقط (فيديو)

شاهد.. وزيرة الصحة تكشف عن مفاجأة سارة بشأن دواء "ريمديسيفير"

07:33 ص

عاجل.. بدء وضع كباش الأقصر بميدان التحرير (صور)

12:31 ص

الصحة: تسجيل 358 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و14 وفاة

05:51 م

تصريحات عاجلة لمنظمة الصحة العالمية بشأن لقاح كورونا

06:12 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة