لقاء نادر للفنانة يسرا مع جمهور الثقافة على اليوتيوب.. سيتم إذاعته غدا

أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، أنها ستُذيع لقاء نادر للفنانة القديرة يسرا مع جمهور الثقافة فى مصر، غدًا الأحد، عبر قناتها على موقع يوتيوب.





وتتيح الهيئة أرشيفها الإبداعي والثقافي المرئي والمطبوع لجمهور الثقافة؛ ضمن مبادرة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة "خليك فى البيت.. الثقافة بين إيديك"، والتى تعكس إجراءات الوزارة المتماشية مع قرارات رئاسة الوزراء بشأن احتياطات السلامة لحماية المواطنين من انتشار فيروس كورونا.





لقاء يسرا جاء ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 1997، وشهد حضورا جماهيريا كبيرا، وتحدثت خلاله عن مشوارها الفنى وأزمات السينما المصرية وقتئذ، وعلاقاتها بأبناء جيلها من الفنانين والفنانات والكتاب والمخرجين.



