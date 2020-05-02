"قصة كفاح ونجاح" ندوة أون لاين بفنون تطبيقية حلوان

نظم قسم الإعلان بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، ندوة أون لاين بعنوان" قصة كفاح ونجاح " للتعرف على المهارات اللازمة لمواجهة التحديات المستقبلية، ضمن مبادرة "معاك لسوق العمل.. من البيت" وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الأستاذة الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية.





حاضر فى الندوة الاستاذة سحر سيد رئيس شركة clip line للدعاية والإعلان لنقل خبرتها الكبيرة حيث أنها درست ونهلت العلم والفن من دراستها بقسم الإعلان، وتمكنت من أن تكون لنفسها كيان مستقل، وسردت تاريخها لنقل الخبرة للطلاب، وتمثلت استفادة الطلاب من هذه الندوة أن التقدم يأتي بالعلم والاصرار للحصول على مراكز متقدمة في سوق العمل





ويهدف قسم الإعلان بهذه المبادرة التي يشرف عليها الأستاذة الدكتورة سلوى محمود رئيس قسم الاعلان، والأستاذة الدكتورة عطيات الجابري الأستاذ بالقسم، إلى تأهيل الطلاب لسوق العمل وربطهم بمجريات التصميم والصناعة في تخصصات تصميم الإعلان المختلفة، بجانب تفعيل العلاقة ما بين الخبرات الفعلية بسوق العمل عبر مجموعة مصنفة من الخبراء المختصين والطلاب الخريجين لفتح آفاق مستقبلية للشباب حول ماهية وآليات التعامل الواقعي في السوق بمجالات التخصص ورسم الأمل وسبل النجاح لتحقيق الطموح والتغلب على المعوقات التي قد تواجههم حال تخرجهم بصقل علمهم وربطة بالمهارة والموهبة والإبداع والعمل الدؤوب.









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وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 79 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1460 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1875 حالة، من ضمنهم الـ 1460 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 358 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.





وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 5895 حالة من ضمنهم 1460 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و406 حالات وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.