"7 مايو" صرف المستحقات المالية للمشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية 2019 في نجع حمادي



تناول الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات منها تنظيم الحركة المرورية والقضاء علي المواقف والاسواق العشوائية لإضفاء المظهر الجمالي علي مدن المحافظة كما تناول الاجتماع دراسة انشاء وحدة للحماية المدنية بقرية المراشدة بمدينة الوقف بالإضافة الي نقل كلا من السجل المدني بقوص وفرشوط إلى الوحدات السكنية التي تم تخصيصها ليتم العمل بها بشكل مؤقت لحين الانتهاء من مبنيين السجل المدني بكلتا المدينتين.



كما تطرق الاجتماع لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بالمنظومة الصحية منها تشغيل بعض الوحدات الصحية بنظام الـ 24 ساعة الذي انتهجته المحافظة خلال الفترة الماضية وادراج بعض المستشفيات والوحدات الصحية لتنفيذ اعمال احلال وتجديد لها بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطن القنائي.



وفيما يخص منظومة الموارد المائية والري اكد الداودي علي ضرورة الالتزام بخطط التطهير المقررة من قبل الوزارة مع الالتزام برفع مخلفات التطهير اولا بأول من علي جانبي حواف الترع والطرق حتي لا تعيق حركة المرور كما وجه بضرورة تنفيذ اعمال التاكسي للترع التي تتخلل المناطق السكنية.



كما تناول الاجتماع مناقشة الية البدء في اقامة مدينة حرفية بكلا من دشنا وفرشوط وكذا البدء في طرح وحدات الاسكان الاجتماعي التي تم الانتهاء من تشطيبها، وعلي هامش الاجتماع وجه الداودي رؤساء الوحدات المحلية بضرورة حصر اراضي الدولة ومراجعة كافة قرارات التخصيص الخاصة بها واتخاذ الاجراءات القانونية حيال الغير جادين في استغلالها سواء كانوا أفراد أو مؤسسات.

أعلن أبو الوفاء عبدالسلام مدير عام الإدارة التعليمية بنجع حمادي، شمال محافظة قنا، أنه سيتم صرف المستحقات المالية للزملاء المعلمين والعاملين بالإدارة من المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية 2019 اعتبارا من يوم 7 مايو الجاري.وأكد مدير عام الإدارة علي أنه لم ولن يتكرر تأخير الصرف مرة أخرى، مشيرًا إلى أن تأخير الصرف خارج عن إرادة الإدارة التعليمية التي ليس من مصلحتها تأخير صرف أي مستحقات للزملاء المعلمين والعاملين.وفي سياق آخر عقد اللواء اشرف الداودي محافظ قنا اجتماعًا موسعًا لمناقشة التحديات والمعوقات التي قد تؤثر علي مستوي الخدمة المقدم للمواطنين وذلك في حضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ والمحاسب كمال شلبي سكرتير عام المحافظة والعميد وليد البيلي السكرتير المساعد للمحافظة كما ضم كافة القيادات التنفيذية ورؤساء المصالح الحكومية بالمحافظة.