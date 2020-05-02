Advertisements

"7 مايو" صرف المستحقات المالية للمشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية 2019 في نجع حمادي

السبت 02/مايو/2020 - 12:12 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
أعلن أبو الوفاء عبدالسلام مدير عام الإدارة التعليمية بنجع حمادي، شمال محافظة قنا، أنه سيتم صرف المستحقات المالية للزملاء المعلمين والعاملين بالإدارة من المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية 2019 اعتبارا من يوم 7 مايو الجاري.

وأكد مدير عام الإدارة علي أنه لم ولن يتكرر تأخير الصرف مرة أخرى، مشيرًا إلى أن تأخير الصرف خارج عن إرادة الإدارة التعليمية التي ليس من مصلحتها تأخير صرف أي مستحقات للزملاء المعلمين والعاملين.

وفي سياق آخر عقد اللواء اشرف الداودي محافظ قنا اجتماعًا موسعًا لمناقشة التحديات والمعوقات التي قد تؤثر علي مستوي الخدمة المقدم للمواطنين وذلك في حضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ والمحاسب كمال شلبي سكرتير عام المحافظة والعميد وليد البيلي السكرتير المساعد للمحافظة كما ضم كافة القيادات التنفيذية ورؤساء المصالح الحكومية بالمحافظة.

تناول الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات منها تنظيم الحركة المرورية والقضاء علي المواقف والاسواق العشوائية لإضفاء المظهر الجمالي علي مدن المحافظة كما تناول الاجتماع دراسة انشاء وحدة للحماية المدنية بقرية المراشدة بمدينة الوقف بالإضافة الي نقل كلا من السجل المدني بقوص وفرشوط إلى الوحدات السكنية التي تم تخصيصها ليتم العمل بها بشكل مؤقت لحين الانتهاء من مبنيين السجل المدني بكلتا المدينتين.

كما تطرق الاجتماع لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بالمنظومة الصحية منها تشغيل بعض الوحدات الصحية بنظام الـ 24 ساعة الذي انتهجته المحافظة خلال الفترة الماضية وادراج بعض المستشفيات والوحدات الصحية لتنفيذ اعمال احلال وتجديد لها بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطن القنائي.

وفيما يخص منظومة الموارد المائية والري اكد الداودي علي ضرورة الالتزام بخطط التطهير المقررة من قبل الوزارة مع الالتزام برفع مخلفات التطهير اولا بأول من علي جانبي حواف الترع والطرق حتي لا تعيق حركة المرور كما وجه بضرورة تنفيذ اعمال التاكسي للترع التي تتخلل المناطق السكنية.

كما تناول الاجتماع مناقشة الية البدء في اقامة مدينة حرفية بكلا من دشنا وفرشوط وكذا البدء في طرح وحدات الاسكان الاجتماعي التي تم الانتهاء من تشطيبها، وعلي هامش الاجتماع وجه الداودي رؤساء الوحدات المحلية بضرورة حصر اراضي الدولة ومراجعة كافة قرارات التخصيص الخاصة بها واتخاذ الاجراءات القانونية حيال الغير جادين في استغلالها سواء كانوا أفراد أو مؤسسات.

أخبار تهمك

تصريحات عاجلة لمنظمة الصحة العالمية بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

الزمالك يضغط لخطف نجم بيراميدز

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. بدء وضع كباش الأقصر بميدان التحرير (صور)

منذ حوالي 12 ساعة

16 نصيحة توضح الطريقة السليمة لعزل المخالطين لمصابي كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

بعد فيلمه الإسرائيلي.. عمرو واكد يشارك في عمل مع مايا خليفة!

منذ حوالي 13 ساعة

كلوب يفاجئ محمد صلاح بتصريحات قوية

منذ حوالي 4 ساعات

مايا دياب تفضح المستور وتؤكد معرفتها بمقلب "رامز مجنون رسمي" قبل التصوير

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. طبيب مناعة: فيروس كورونا لا يصيب الرئة فقط (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

هيديرسفيلد يفاجئ الأهلي بسعر رمضان صبحي الجديد

منذ حوالي 16 ساعة

عــاجل.. حبس متهم انتحل صفة النائب العام

منذ حوالي 10 ساعة

3 صفقات على رادار الأهلي هذا الصيف.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة: تسجيل 358 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و14 وفاة

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يتخذ خطوة جديدة بشأن رمضان صبحي

منذ ساعة و 28 دقيقة

كان في سيناء وأنا معرفش.. تصريحات مبكية لوالدة الشهيد عبدالحميد إمام "فيديو"

منذ يوم

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة حول علاج مصابي كورونا

منذ يوم

شاهد.. وزيرة الصحة تكشف عن مفاجأة سارة بشأن دواء "ريمديسيفير"

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:48 ص

مفاجأة.. طبيب مناعة: فيروس كورونا لا يصيب الرئة فقط (فيديو)

شاهد.. وزيرة الصحة تكشف عن مفاجأة سارة بشأن دواء "ريمديسيفير"

07:33 ص

عاجل.. بدء وضع كباش الأقصر بميدان التحرير (صور)

12:31 ص

الصحة: تسجيل 358 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و14 وفاة

05:51 م

تصريحات عاجلة لمنظمة الصحة العالمية بشأن لقاح كورونا

06:12 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة