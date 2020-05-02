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مورينيو: لهذا السبب جاء لقب "سبيشال وان"

السبت 02/مايو/2020 - 12:11 م
مورينيو
مورينيو
هيثم موسى
تحدث المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام عن أبرز اللحظات التي مر بها خلال مسيرته في عالم كرة القدم، حتى حصل على لقب"سبيشال وان".


و خلال حوار أجراه مع صحيفة ماركا  الإسبانية أكد أنه من الصعب اختيار  أفضل فترة في ميسرته، لكن من الواضح أن لقب الليجا مع ريال مدريد كان مهما جدا  لأنه جاء خلال فترة خاصة شهدت هيمنة برشلونة.


وقال مورينيو: "إنهاء هذه الهيمنة عن طريق تسجيل رقم قياسي جديد على مستوى النقاط والأهداف في إسبانيا جعلها أكثر روعة. لم نفز فقط بالدوري، بل فعلنا ذلك بطريقة صنعت التاريخ".

وعن تسميته  "سبيشال وان" أجاب مورينيو قائلا:" أنا المدرب الوحيد الذي حقق لقب الدوري في إنجلترا وإيطاليا وإسبانيا، إنه أمر فريد. الحقيقة أنني أردت دخول تاريخ كرة القدم بهذه الطريقة، وريال مدريد أراد لي النجاح في ذلك أيضًا".

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