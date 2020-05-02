رمضان 2020.. مشاهدة الحلقة 9 مسلسل البرنس لمحمد رمضان على قناة dmc في هذه المواعيد

موعدعرض الحلقة 9 مسلسل محمد رمضان



تردد قناة دي ام سي



قصة مسلسل البرنس لمحمد رمضان



تدور أحداث مسلسل البرنس الذي على قناة دي ام سي الفضائية حول شاب كمسري في ورشة والده، ولديه ست اشقاء، وبعد وفاة والده تحدث بعض العديد من المشاكل معه على الورث، ويقوم أشقاءه بظلمه ويتسببون في دخوله السجن والتخلص منه.



أبطال المسلسل



الفنان محمد رمضان نجلاء بدر ونور اللبنانية وأحمد زاهر ورحاب الجمل وسلوى عثمان ومحمد علاء وإداورد وأحمد داش.





مازال يبحث جمهور الفنان محمد رمضان، عن مواعيد عرض الحلقة 9 من مسلسل "البرنس" الذي يشارك به خلال السباق الرمضاني الجاري وخصوصًا بعدما شهد الحلقة السابقة العديد من الأحداث المثيرة.ويقدم موقع "الفجر الفني" مواعيد عرض مسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان خلال شهر رمضان الكريم الجاري، ويعرض المسلسل على قناة دي ام سي الفضائية.مسلسل البرنس سيكون موعده في تمام الساعة 8 إلا ربع على قناة دي ام سي بعد عرض مسلسل فلانتينو، على أن تكون الإعادة في تمام الساعة 2 فجرًا.عبر النايل سات:11449الاستقطاب:أفقيمعدل الترميز:27500